В Киеве вспыхнул масштабный пожар

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Склад горит в одном из районов Киева на площади 800 квадратных метров, есть угроза распространения огня на стоящее рядом офисное здание, сообщило управление Госслужбы по ЧС в Киеве.

Пожар вспыхнул в складском помещении по улице Туполева во вторник вечером, на место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

kyiv.dsns.gov.ua Пожар в складском помещении по улице Туполева в Киеве, 13 марта 2018

"По прибытии было установлено, что возгорание возникло в одноэтажном складском здании высотой восемь метров, размером 100 на 100 метров. Сейчас площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров, есть угроза распространения огня на рядом пристроенное шестиэтажное офисное здание", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, спасатели вынесли из помещения десять газовых баллонов и проводят работу по их охлаждению.

На месте происшествия работают 18 единиц пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.

Ранее в Киеве произошел пожар в ангаре, в результате которого сгорели четыре автобуса.