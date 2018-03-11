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    В Запорожской области мужчина убил родственника вилкой

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    Подозреваемый задержан. Как уточняется, 43-летний мужчина схватил вилку и ударил родственника в область грудной клетки. Открыто уголовное производство, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Запорожской области убили мужчину. Об этом сообщает местная полиция. По данным ведомства, трагедия произошла ночью 10 марта в селе Владимирское.

    "Во время ссоры 43-летний мужчина схватил вилку и ударил родственника в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 68-летний мужчина скончался. В настоящее время подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование", – рассказали правоохранители.

    Напомним, в Киеве возле Шулявки ножом в сердце убили мужчину.

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