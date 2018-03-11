В Запорожской области мужчина убил родственника вилкой

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Запорожской области убили мужчину. Об этом сообщает местная полиция. По данным ведомства, трагедия произошла ночью 10 марта в селе Владимирское.

"Во время ссоры 43-летний мужчина схватил вилку и ударил родственника в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 68-летний мужчина скончался. В настоящее время подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование", – рассказали правоохранители.

Напомним, в Киеве возле Шулявки ножом в сердце убили мужчину.