В Днепре мужчина убил свою тещу на глазах у малолетнего сына

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Днепре 57-летний мужчина убил свою тещу. Все произошло на глазах у 13-летнего сына мужчины, который в этот момент находился в квартире.

Подозреваемого в убийстве задержали на месте преступления, следственно-оперативная группа и патрульная полиция разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщает Информатор.

"Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело женщины примерно 78 лет с многочисленными травмами головы и лица. По предварительной информации, мужчина поступил так из-за того, что около месяца назад от него ушла жена. Как сообщил сам подозреваемый, он в этот день употреблял алкоголь, однако свою вину в совершении преступления отрицает. Все обстоятельства происшествия будет выяснять полиция", — сообщил командир 3-й роты 3-го батальона патрульной полиции Днепра Виталий Тыква.

dp.informator.ua На месте убийства в Днепре

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев назвал самые криминальные города Украины.