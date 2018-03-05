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    В Днепре мужчина убил свою тещу на глазах у малолетнего сына

    (обновлено: )19101
    Сообщается, что убийство 78-летней женщины произошло на глазах ее 13-летнего внука. Подозреваемый задержан.
    На месте убийства в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Днепре 57-летний мужчина убил свою тещу. Все произошло на глазах у 13-летнего сына мужчины, который в этот момент находился в квартире.

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    Подозреваемого в убийстве задержали на месте преступления, следственно-оперативная группа и патрульная полиция разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщает Информатор.

    "Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело женщины примерно 78 лет с многочисленными травмами головы и лица. По предварительной информации, мужчина поступил так из-за того, что около месяца назад от него ушла жена. Как сообщил сам подозреваемый, он в этот день употреблял алкоголь, однако свою вину в совершении преступления отрицает. Все обстоятельства происшествия будет выяснять полиция", — сообщил командир 3-й роты 3-го батальона патрульной полиции Днепра Виталий Тыква.

    dp.informator.ua
    На месте убийства в Днепре

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