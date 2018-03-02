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    Убийство женщины в Хмельницкой области. Труп пролежал в квартире 4 месяца

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (294)

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    По информации полиции, 58-летняя женщина жила в райцентре Красилов, но очень часто выезжала на заработки за границу. Именно поэтому никого не удивило ее внезапное исчезновение в октябре прошлого года.
    Полиция Хмельницка задержала мужчину, который убил мать и пытался бежать
    Facebook Нацполиции Хмельницкой области

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Полиция Хмельницкой области объявила подозрение 38-летнему мужчине, который в октябре 2017 убил мать. Погибшую женщину в доме обнаружили лишь в конце февраля 2018, сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области.

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    "58-летняя женщина жила в райцентре Красилов, но очень часто выезжала на заработки за границу. Именно поэтому никого не удивило ее внезапное исчезновение в октябре прошлого года. Единственный, кто забеспокоился — это друг семьи, который обратил внимание, что активная в социальных сетях женщина уже давно не заходила на свою страницу и не отвечала на звонки по Skype. Когда ударили сильные морозы, человек, который также наблюдал за квартирой в период отсутствия хозяйки, решил проверить систему отопления и обнаружил страшную находку", — говорится в сообщении.

    В ходе оперативно-розыскных действий под подозрение попал единственный сын потерпевшей, который уже дважды успел побывать за решеткой за совершение грабежей и разбойных нападений на женщин и находился в неприязненных отношениях с матерью.

    Facebook Нацполиции Хмельницкой области
    Полиция Хмельницка задержала мужчину, который убил мать и пытался бежать

    Оперативникам понадобилось всего несколько дней, чтобы выйти на след подозреваемого. Мужчину разыскали в одном из сел Черкасской области.

    Ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который убил мужчину. Как было установлено, на территории проспекта Богдана Хмельницкого было обнаружено тело мужчины с тридцатью ножевыми ранениями.

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