Порошенко помиловал женщину, отсидевшую 20 лет за двойное убийство

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, приговоренную к пожизненному заключению за убийство двух мужчин, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

"В соответствии с Указом президента Украины о помиловании Любви Кушинской сегодня был подписан Приказ об исполнении решения главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Чернышов уточнил, что Кушинская уже в апреле сможет выйти из Качановской колонии, в которой она пробыла более 20 лет.

"Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", — отметил замминистра.

Как выяснилось, прошение о помиловании Кушинской подал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский.

"Пройдя такой нелегкий путь, я был вынужден лично обратиться с прошением к Президенту Украины и, соответственно, в комиссию по помилованию. Точно знаю, что мое обращение не было эмоциональным: я передал тонну материалов новых экспертных заключений, которые говорили однозначно — имеющиеся материалы уголовного дела на тот момент не давали ни возможности, ни права судьям приходить к самому важному выводу в жизни Любы — убила 2 людей. Комиссия очевидно изучила и заключение полиграфологов, которые пришли к этому же выводу", — написал нардеп в Facebook.

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Любовь Кушинская была предпринимателем и руководила собственной фирмой. В 1997 году правоохранители обвинили ее в убийстве двух мужчин с целью завладеть квартирой одного из них. Сама же Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

Женщину приговорили к пожизненному заключению, а ее подельника к 15 годам лишения свободы. Кушинская подавала кассационную жалобу, однако Верховный суд Украины ее не удовлетворил.