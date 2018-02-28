Бойца "Азова" обязали выплачивать штраф за убийство мужчины в Мариуполе

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Бывший боец полка "Азов", который в ноябре 2016 года в Мариуполе убил на улице местного жителя, был приговорен к двум годам лишения свободы, однако позже тюремный срок был заменен на наказание в виде двух лет служебного ограничения для военнослужащих с вычетом в доход государства 20% денежного обеспечения ежемесячно. Об этом сообщает сайт города Мариуполя со ссылкой на реестр судебных решений.

"7 ноября 2016 г. на пр. Победы в Левобережном районе военнослужащий полка "Азов", проходивший службу в должности санитара, шел по улице и его окликнул незнакомый мужчина. После того, как боец остановился, незнакомец приблизился к нему и стал угрожать убийством, конфликтуя с добровольцем из-за различия в политических убеждениях. Потом он стать толкать бойца, хватать его за одежду, а после принялся душить", — говорится в сообщении.

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Как утверждается, понимая, что нападавший физически сильнее его и находится в состоянии алкогольного опьянения, боец "Азова" воспринял угрозы как реальные, вытащил нож из нагрудного кармана куртки и ранил нападавшего. "Однако тот не отступал и продолжил толкать бойца, сбил его с ног. Борьба мужчин продолжилась уже на земле, в ходе которой "азовец" хаотично нанес удар ножом и попал в шею мариупольцу. Ранение оказалось смертельным", — отмечает издание.

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Решением суда боец полка "Азов" был признан виновным по ст. 118 ч. 1 (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны). Бойцу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, однако позже срок был заменен на наказание в виде двух лет служебного ограничения для военнослужащих с вычетом в доход государства 20% денежного обеспечения ежемесячно.

Напомним, в начале февраля текущего года в Киеве военнослужащий-контрактник 72-й бригады, находящийся в увольнении, зарезал на остановке общественного транспорта мужчину из-за ссоры в очереди на маршрутку.