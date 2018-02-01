В Киеве во время драки в ресторане убили военного

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает "Эспрессо ТВ".

"По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной", — говорится в сообщении.

По словам свидетелей, обе стороны конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Спор перерос в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

После этого нападавшие выбежали из ресторана и, по свидетельствам очевидцев, сели в два автомобиля с иностранными номерами Volkswagen и Audi и скрылись.

Как уточняется, погибшим мужчиной 1996 г.р. оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, служивший по контракту.

На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к ней.

Ранее сообщалось, что в Киеве при перестрелке возле игорного клуба убит мужчина.