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    Киев

    В Киеве во время драки в ресторане убили военного

    (обновлено: )40240
    По словам свидетелей, обе стороны конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Спор перерос в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.
    В Киеве во время драки в ресторане убили военного
    "Эспрессо ТВ"

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает "Эспрессо ТВ".

    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Оксана Блищик/Facebook
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    "По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной", — говорится в сообщении.

    По словам свидетелей, обе стороны конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. Спор перерос в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

    После этого нападавшие выбежали из ресторана и, по свидетельствам очевидцев, сели в два автомобиля с иностранными номерами Volkswagen и Audi и скрылись.

    Как уточняется, погибшим мужчиной 1996 г.р. оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, служивший по контракту.

    На месте происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к ней.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при перестрелке возле игорного клуба убит мужчина.

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