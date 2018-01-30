наверх
30.01.201819:31
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: в Киеве убивают чаще, чем на Донбассе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (218)

    (обновлено: )65780
    Лихие 90-е вернулись в Украину: с промежутком всего в полтора часа в Киеве произошло две перестрелки. В этот же день в Харькове взорвалась граната, а во львовской ресторане стрельбу устроил пьяный посетитель… Неужели АТО и правда охватит всю страну?
    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Оксана Блищик/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Разборки со стрельбой становятся обыденностью для украинских городов: средь белого дня в одном только Киеве произошло целых 2 перестрелки! И это далеко не все ЧП 29 января. В этот же день возле магазина в Харькове произошел взрыв: пострадали женщина и ребенок, в одном из отелей в центре Львова мужчина устроил стрельбу… И это далеко не все события всего одного обычного дня в истории Украины.

    Читайте также: Суровые годы. Женщины вытесняют мужчин из криминала

    Многие украинцы возмущены возросшим количеством криминала на обычных улицах, особенно учитывая последние отчеты и обещания властей: "Позавчера Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что в Украине стало безопаснее, а сегодня, в подтверждение его слов, только в Киеве произошло две перестрелки с убитыми и ранеными" – пишут в соцсетях. "За день две перестрелки в Киеве, рванула очередная граната в Харькове… Как ранее с Донбассом, трагедии становятся статистикой", — удручены в сетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    В детские сады и больницы Житомирской области поставляли мясо с химикатами
    Криминальные войны в Украине
    Нацбанк Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ