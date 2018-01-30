Соцсети: в Киеве убивают чаще, чем на Донбассе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Разборки со стрельбой становятся обыденностью для украинских городов: средь белого дня в одном только Киеве произошло целых 2 перестрелки! И это далеко не все ЧП 29 января. В этот же день возле магазина в Харькове произошел взрыв: пострадали женщина и ребенок, в одном из отелей в центре Львова мужчина устроил стрельбу… И это далеко не все события всего одного обычного дня в истории Украины.

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Многие украинцы возмущены возросшим количеством криминала на обычных улицах, особенно учитывая последние отчеты и обещания властей: "Позавчера Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что в Украине стало безопаснее, а сегодня, в подтверждение его слов, только в Киеве произошло две перестрелки с убитыми и ранеными" – пишут в соцсетях. "За день две перестрелки в Киеве, рванула очередная граната в Харькове… Как ранее с Донбассом, трагедии становятся статистикой", — удручены в сетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook