Прокуратура Киева по обращению нардепа расследует убийство собаки

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, которое привело к смерти животного. Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей.

"Уголовное производство открыто. Идет досудебное расследование. И я вас уверяю, за его ходом я лично пристально буду следить", — написал Дейдей на своей странице в Facebook.

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Он уточнил, что "речь идет о Бубе — собаке, которой какие-то уроды привязали к хвосту петарду".

"От взрыва животное погибло в страшных мучениях… Активисты уверены, что к содеянному причастна группа несовершеннолетних. Насколько это так — не знаю. Надеюсь, следствие даст объективный ответ. Но зато я точно знаю — ублюдкам, которые это сделали, нет места в нормальном обществе. И они заслуживают максимально жесткого наказания. Уверен — они его и получат. Так или иначе…" — добавил нардеп.

Facebook Евгения Дейдея Комментарий Евгения Дейдея

Он также обнародовал ответ прокуратуры Киева, в котором уточняется, что уголовное производство открыто по ст. 299 УК Украины.

Facebook Евгения Дейдея Ответ прокуратуры Киева на запрос нардепа Евгения Дейдея

Напомним, на днях участники акции "Святогора за решетку" ворвались в здание столичной прокуратуры, требуя привлечь к ответственности догхантера Алексея Святогора.