Прокуратура Киева по обращению нардепа расследует убийство собаки

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, которое привело к смерти животного. Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей.
"Уголовное производство открыто. Идет досудебное расследование. И я вас уверяю, за его ходом я лично пристально буду следить", — написал Дейдей на своей странице в Facebook.
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Он уточнил, что "речь идет о Бубе — собаке, которой какие-то уроды привязали к хвосту петарду".
"От взрыва животное погибло в страшных мучениях… Активисты уверены, что к содеянному причастна группа несовершеннолетних. Насколько это так — не знаю. Надеюсь, следствие даст объективный ответ. Но зато я точно знаю — ублюдкам, которые это сделали, нет места в нормальном обществе. И они заслуживают максимально жесткого наказания. Уверен — они его и получат. Так или иначе…" — добавил нардеп.
Он также обнародовал ответ прокуратуры Киева, в котором уточняется, что уголовное производство открыто по ст. 299 УК Украины.
Напомним, на днях участники акции "Святогора за решетку" ворвались в здание столичной прокуратуры, требуя привлечь к ответственности догхантера Алексея Святогора.