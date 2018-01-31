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    Киев

    Прокуратура Киева по обращению нардепа расследует убийство собаки

    (обновлено: )9210
    В новогоднюю ночь неизвестные в районе Академгородка в Киеве привязали к хвосту собаки петарду. В результате мощного взрыва животное получило множественные повреждения и впоследствии умерла.
    Собака, скончавшаяся после взрыва петарды в Киеве
    facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup/

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, которое привело к смерти животного. Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей. 

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    "Уголовное производство открыто. Идет досудебное расследование. И я вас уверяю, за его ходом я лично пристально буду следить", — написал Дейдей на своей странице в Facebook.

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    Он уточнил, что "речь идет о Бубе — собаке, которой какие-то уроды привязали к хвосту петарду".

    "От взрыва животное погибло в страшных мучениях… Активисты уверены, что к содеянному причастна группа несовершеннолетних. Насколько это так — не знаю. Надеюсь, следствие даст объективный ответ. Но зато я точно знаю — ублюдкам, которые это сделали, нет места в нормальном обществе. И они заслуживают максимально жесткого наказания. Уверен — они его и получат. Так или иначе…" — добавил нардеп.

    Facebook Евгения Дейдея
    Комментарий Евгения Дейдея

    Он также обнародовал ответ прокуратуры Киева, в котором уточняется, что уголовное производство открыто по ст. 299 УК Украины. 

    Facebook Евгения Дейдея
    Ответ прокуратуры Киева на запрос нардепа Евгения Дейдея

    Напомним, на днях участники акции "Святогора за решетку" ворвались в здание столичной прокуратуры, требуя привлечь к ответственности догхантера Алексея Святогора.

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