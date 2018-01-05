В Николаеве День сурка уже наступил: животные выходят из зимней спячки

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Николаевском зоопарке сурки уже вышли из зимней спячки и раскупорили свои норы, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Все дело в том, что аномально теплая зима не только продлила период цветения хризантем и гвоздик, не только вызвала раннее пробуждение ростков первоцветов, но и разбудила сурков, живущих в Николаевском зоопарке", — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка отметили, что летом сурки залегли в спячку тоже довольно рано – 14 июня. Но вот такого раннего пробуждения — 3 января – не помнят.

Напомним, что День сурка традиционно отмечается в США и Канаде в начале февраля. В этот день по поведению этого животного определяют, сколько еще продлятся холода.

Ранее в Украине было установлен ряд температурных рекордов: в декабре 2017 года и начале января 2018 года наблюдается аномально теплая погода.