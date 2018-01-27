"Животные - не клоуны". Яркий протест зоозащитников под киевским цирком

Около ста человек с плакатами преградили центральный вход в цирк. Они требовали перестать "издеваться" над четвероногими артистами.
Активисты уверены, что в цирках над животными издеваются и избивают их. "Цирк — ад для животных", "Животные — не клоуны", "Хочешь увидеть слона — едь в Африку", — скандировали митингующие, призывая руководство цирка отменить представления с животными. Работники учреждения наблюдали за акцией из окна.
Через полтора часа после начала протеста из-за сильного холода зооактивисты разошлись, но пообещали, что это не последняя акция.
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