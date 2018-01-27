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    Фотоленты

    "Животные - не клоуны". Яркий протест зоозащитников под киевским цирком

    (обновлено: )85
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Информатор
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Информатор
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Информатор
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Информатор
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Информатор
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Информатор
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Протест зоозащитников под киевским цирком
    Информатор

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    Протест зоозащитников под киевским цирком

    Драка под Радой протестующих и полиции. Видео
    Facebook Vasyl Krutchak
    Под Радой подрались протестующие с полицией
    В субботу зооактивисты собрались возле здания Национального цирка в Киеве на акцию протеста, митингующие требовали запретить выступление диких животных на арене, сообщает "Информатор".

    Около ста человек с плакатами преградили центральный вход в цирк. Они требовали перестать "издеваться" над четвероногими артистами.

    Активисты уверены, что в цирках над животными издеваются и избивают их. "Цирк — ад для животных", "Животные — не клоуны", "Хочешь увидеть слона — едь в Африку", — скандировали митингующие, призывая руководство цирка отменить представления с животными. Работники учреждения наблюдали за акцией из окна.

    Через полтора часа после начала протеста из-за сильного холода зооактивисты разошлись, но пообещали, что это не последняя акция.

    Смотрите также — Мясоедение и права животных: где грань дозволенного. Мнение эколога

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