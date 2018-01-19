Наказание за преступления в отношении животных будут усилены - пресс-конференция

В понедельник, 22 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Наказание за преступления в отношении животных будут усилены".

В настоящее время в Украине есть Закон о защите животных от жесткого обращения в редакции 2006 года, соответствующие положения Административного и Уголовного кодексов, но они не связаны между собой. Новый комплексный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» (№6598), был разработан экологическими организациями, зоозащитниками совместно с народными депутатами и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов. Законопроект уже прошел слушание профильного Комитета, одобрен, его предполагается рассмотреть на текущей сессии ВР. Документ призван кардинально изменить экологическое законодательство Украины в сторону защиты животных от жестокого обращения. В Украине самая большая проблема с бездомными животными — это то, что их выбрасывают, — отмечают эксперты. Авторы законопроекта подчеркивают, что впервые детально регламентирует правила обращения с сельскохозяйственными животными, что отвечает требованиям Европейской конвенции о животных, содержащихся на фермах. Также там разработан вопрос содержания диких животных, в частности медведей, в неволе.

Этот законопроект запрещает и вводит ответственность за публикацию в соцсетях и интернете в целом, в других СМИ видео- и фотоматериалов со сценами жестокого обращения с животным. Документ запрещает использование электрошока при дрессировке животных в цирках и предусматривает введение уголовного наказания за убийство животного. Указанный законопроект предлагает привести размер штрафа за жестокое обращение с животными к европейскими стандартами. (В Украине штраф составляет $ 9-14. В Польше — $170, Румынии — $280, Болгарии, Венгрии, Словении — $650).

С 2016 г. в США жестокое обращение с животными относится к тяжким преступлениям (преступления класса "А"), наравне с убийствами и поджогами. Наказание за такие преступления — лишение свободы.

Эксперты пресс-конференции:

Ася Серпинская, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины

Владимир Борейко, эколог, директор Киевского эколого-культурного центра

Наталья Вишневская, координатор зоозащитного направления Национального экологического центра Украины

Оксана Костюкевич, координатор по организации гражданских акций ГО "Форум спасения Киева"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 22 января в 13.00

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