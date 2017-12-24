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    Россия

    "Человек - это не животное". Патриарх Кирилл обратился к политикам

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    По словам Патриарха Кирилла, если общество формируется таким образом, что его запросы игнорируются, то "тогда ничего доброго не получится".
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал современных российских политиков не забывать о том, что "человек — это не животное", и в своих попытках решить многочисленные экономические проблемы не игнорировать "высочайшие запросы человека — запросы духа и разума".

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    Интернет-издание "Грушевского, 5"
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    "Удивительным образом сегодня, чтобы понравиться людям, политики говорят постоянно только об экономическом факторе как самом-самом главном. Ну, конечно, власть и существует для того, чтобы решать экономические, в том числе, проблемы. Но как важно, чтобы в этом послании к людям не забывалось о самом главном — что человек ведь это не животное, он имеет или должен иметь высочайшие запросы — запросы духа и разума", — сказал патриарх после совершения литургии в храме Торжества Православия в Алтуфьеве.

    По словам предстоятеля, если общество формируется таким образом, что эти запросы игнорируются, то "тогда ничего доброго не получится". "Даже в том случае, если мы станем очень богатыми, очень экономически успешными и если планка нашего потребления будет постоянно подниматься", — добавил он.

    Восемнадцатого декабря в России официально стартовала избирательная кампания, очередные выборы президента в стране пройдут 18 марта 2018 года.

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