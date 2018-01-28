Развитию животноводства в Украине не помогут никакие дотации — экономист

Радиостанция Голос Столицы

Украина за прошлый год вывезла за границу аграрной продукции на 18 миллиардов долларов, что на 2,5 миллиарда больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

По ее словам, такой результат является очень положительным. Среди основных товаров экспорта — зерновые культуры, растительные масла и семян масличных культур.

Таким образом, доля экспорта продукции растениеводства превышает экспорт продукции животноводства. Развитию этой отрасли не помогут никакие государственные дотации.

Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы озвучил эксперт по вопросам экономики и агропромышленного комплекса Владимир Коновальчук.

"Растениеводство большую долю в экспорте занимает, чем животноводство. Динамика по растениеводству гораздо более позитивная, чем по животноводству. Так происходит за счет доходности: доходность в растениеводстве больше. Важно, что горизонт планирования гораздо меньше. В животноводство надо дольше деньги вкладывать, потому что планирование идет на 5-10-15, иногда и на 20 лет, а в растениеводстве планирование происходит на один год вперед.

Никакие дотации, никакие программы не помогут, эти деньги просто будут украдены как всегда. Пока не будет снят мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, горизонт планирования не изменится никак", — подчеркнул Коновальчук.

Напомним, эксперт аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Петр Лахай считает, что Африка — один из основных рынков экспорта украинской агропродукции.