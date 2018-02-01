Отъезд Гужвы. Мосийчук заговорил об убийствах неугодных журналистов

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук грубо прокомментировал о выезд главного редактора интернет-издания "Страны" Игоря Гужвы в Австрию. Заявление нардепа-"радикала" фактически можно рассматривать как угрозу в адрес журналистов.

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"Да когда же наконец эти прокацпские уроды не смогут бежать из страны и будут нести ответственность за свои преступления??? Терпение заканчивается и, похоже, история (Олеся) Бузины имеет шанс на неоднократное повторение!" — написал Мосийчук на своей странице в Facebook, употребив несколько ненормативных выражений.

Facebook Игоря Мосийчука Пост Игоря Мосийчука с угрозами в адрес журналистов

Позже "радикал" добавил: "Когда Государство не способно наказывать коллаборационистов и шпионов, эту функцию берут на себя неизвестные патриоты!".

Второй пост Мосийчука прокомментировала заместитель Гужвы Светлана Крючкова, отметив, что издание и дальше будет работать. В ответ на это нардеп признался, что не является сторонником демократии.

Facebook Игоря Мосийчука Пост Игоря Мосийчука с угрозами в адрес журналистов

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.

Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью Бузины. Через два месяца после преступления глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух подозреваемых — Андрея Медведько и Дениса Полищука.

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Оба задержанных были бойцами добровольческих батальонов и принимали участие в АТО. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.