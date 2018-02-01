наверх
01.02.201802:21
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Отъезд Гужвы. Мосийчук заговорил об убийствах неугодных журналистов

    Тема:

    Гужва: дело экс-редактора "Вестей" (50)

    (обновлено: )15403
    Скандально известный народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, комментируя отъезд Игоря Гужвы из Украины, вспомнил об убийстве журналиста Олеся Бузины.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук грубо прокомментировал о выезд главного редактора интернет-издания "Страны" Игоря Гужвы в Австрию. Заявление нардепа-"радикала" фактически можно рассматривать как угрозу в адрес журналистов. 

    Читайте также: Националисты в тонусе: Киев оккупировали люди в балаклавах

    "Да когда же наконец эти прокацпские уроды не смогут бежать из страны и будут нести ответственность за свои преступления??? Терпение заканчивается и, похоже, история (Олеся) Бузины имеет шанс на неоднократное повторение!" — написал Мосийчук на своей странице в Facebook, употребив несколько ненормативных выражений.

    Facebook Игоря Мосийчука
    Пост Игоря Мосийчука с угрозами в адрес журналистов

    Позже "радикал" добавил: "Когда Государство не способно наказывать коллаборационистов и шпионов, эту функцию берут на себя неизвестные патриоты!".

    Второй пост Мосийчука прокомментировала заместитель Гужвы Светлана Крючкова, отметив, что издание и дальше будет работать. В ответ на это нардеп признался, что не является сторонником демократии. 

    Facebook Игоря Мосийчука
    Пост Игоря Мосийчука с угрозами в адрес журналистов

    В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. 

    Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности связанную с профессиональной деятельностью Бузины. Через два месяца после преступления глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух подозреваемых — Андрея Медведько и Дениса Полищука.

    Читайте также: Наталия Бузина: наши адвокаты находятся под постоянным психологическим давлением

    Оба задержанных были бойцами добровольческих батальонов и принимали участие в АТО. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание Совбеза РФ
    США - Россия: санкции преткновения
    Акция "Национального корпуса" в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Денежные купюры гривны Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ