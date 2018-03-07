наверх
07.03.201818:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Крыму убили семью с ребенком и утопили в море

    (обновлено: )64913
    Сообщается, что в Керчи в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом-спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и городу Севастополь обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос" с телами пропавших.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Следователи в Крыму раскрыли убийство семьи Ларьковых, состоявшей из родителей и ребенка, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

    Во Львове девушка устроила поножовщину, ранив двух парней
    Фото: Igor Zinkevych в Facebook
    Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

    Семья 23 февраля на автомобиле марки "Шевроле Ланос" покинула свое место жительства в Феодосии, после чего пропала без вести. По факту исчезновения семьи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство двух и более лиц, малолетнего", отметили в СК.

    Раскрыть преступление удалось благодаря совместной работе следователей, полиции и ФСБ, пояснили в управлении.

    "Седьмого марта по подозрению в совершении данного преступления задержан житель города Керчи. В ходе осмотра места происшествия, указанного подозреваемым, в городе Керчи в районе завода "Залив" в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом-спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и городу Севастополь обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос", в котором находились тела пропавших", — говорится в сообщении.

    Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.

    Напомним, во вторник в центре Киева по неизвестным причинам убили мужчину. Весь был двор в крови. Произошло убийство около 10:00 на улице Лютеранской, 30. Недалеко отсюда находится Администрация президента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    Криминальные войны в Украине
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие