В Крыму убили семью с ребенком и утопили в море

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Следователи в Крыму раскрыли убийство семьи Ларьковых, состоявшей из родителей и ребенка, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

Семья 23 февраля на автомобиле марки "Шевроле Ланос" покинула свое место жительства в Феодосии, после чего пропала без вести. По факту исчезновения семьи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления "убийство двух и более лиц, малолетнего", отметили в СК.

Раскрыть преступление удалось благодаря совместной работе следователей, полиции и ФСБ, пояснили в управлении.

"Седьмого марта по подозрению в совершении данного преступления задержан житель города Керчи. В ходе осмотра места происшествия, указанного подозреваемым, в городе Керчи в районе завода "Залив" в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом-спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и городу Севастополь обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос", в котором находились тела пропавших", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.

Напомним, во вторник в центре Киева по неизвестным причинам убили мужчину. Весь был двор в крови. Произошло убийство около 10:00 на улице Лютеранской, 30. Недалеко отсюда находится Администрация президента.