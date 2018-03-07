Концертный директор известного DJ подозревается в убийстве тещи

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Москве полиция задержала концертного директора DJ Грува Дениса Калинина по подозрению в убийстве тещи в квартире на Старосадском переулке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, во вторник утром, 6 марта, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Старосадском переулке было обнаружено тело 77-летней женщины с признаками насильственной смерти. Как выяснили следователи, смерть наступила в результате удушения.

"В скорую позвонил сам Калинин. По предварительной информации, он поссорился со своей тещей, посчитал, что его оскорбила. Завязалась драка, в результате которой Калинин причинил женщине телесные повреждения, в результате которых она умерла", — сказал собеседник агентства.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Напомним, Новосибирский областной суд (РФ) приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год.