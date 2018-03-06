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    Киев

    СМИ стало известно имя убитого в центре Киева

    (обновлено: )165107
    Директор ООО "AQ Пластик" Захарчук Сергей Александрович примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу.
    В Киеве на улице Лютеранской убили мужчину
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Погибшим в центре Киева в результате нападения неизвестных оказался директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук, сообщает "Эспресо".

    Журналисты рассказывают, что директор ООО "AQ Пластик" Захарчук Сергей Александрович примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу. Пока директору оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию.

    Сообщается, что Сергею Захарчуку было 38 лет.

    Во вторник в центре Киева по неизвестным причинам убили мужчину. Весь двор в крови. Произошло убийство около 10:00 на улице Лютеранской, 30. Недалеко отсюда находится Администрация президента.

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