СМИ стало известно имя убитого в центре Киева

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КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Погибшим в центре Киева в результате нападения неизвестных оказался директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук, сообщает "Эспресо".

Журналисты рассказывают, что директор ООО "AQ Пластик" Захарчук Сергей Александрович примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом мужчину в ногу. Пока директору оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию.

Сообщается, что Сергею Захарчуку было 38 лет.

Во вторник в центре Киева по неизвестным причинам убили мужчину. Весь двор в крови. Произошло убийство около 10:00 на улице Лютеранской, 30. Недалеко отсюда находится Администрация президента.