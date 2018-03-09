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    В Киеве возле Шулявки ножом в сердце убили мужчину

    (обновлено: )271
    По словам знакомого погибшего, они приехали к дому по адресу Машиностроительная, 25. Вскоре окровавленное тело 40-летнего мужчины с ножом в сердце было найдено возле мусорных баков во дворе дома.
    В Киеве ножом в сердце убили мужчину
    Информатор

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В четверг вечером, 8 марта, на улице Машиностроительной (Соломенский район Киева) зарезали  мужчину, сообщает "Информатор". 

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    Убитого звали Иван, ему было 40 лет.

    "По словам знакомого погибшего, они приехали к дому по адресу Машиностроительная, 25. Убитый пожаловался на плохое самочувствие и вышел из машины подышать воздухом. Пока его товарищ Андрей парковал машину, Иван ходил по двору. Когда водитель потерял из виду Ивана, то вышел из машины и в 150 метрах, возле мусорных баков, обнаружил окровавленное тело с ножом в сердце", — говорится в сообщении.

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    Мужчина достал нож и отбросил в сторону, однако как он это сделал, не помнит. Также сообщается, что убитый работал в сфере IT и часто одалживал деньги знакомым. 

    Информатор
    В Киеве ножом в сердце убили мужчину

    На месте происшествия работали полицейские, следственно-оперативная группа и медики.

    Информатор
    Полиция на месте преступлений в Киеве

    Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева вечером 8 марта произошла массовая драка

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