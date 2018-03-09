В Киеве возле Шулявки ножом в сердце убили мужчину

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В четверг вечером, 8 марта, на улице Машиностроительной (Соломенский район Киева) зарезали мужчину, сообщает "Информатор".

Убитого звали Иван, ему было 40 лет.

"По словам знакомого погибшего, они приехали к дому по адресу Машиностроительная, 25. Убитый пожаловался на плохое самочувствие и вышел из машины подышать воздухом. Пока его товарищ Андрей парковал машину, Иван ходил по двору. Когда водитель потерял из виду Ивана, то вышел из машины и в 150 метрах, возле мусорных баков, обнаружил окровавленное тело с ножом в сердце", — говорится в сообщении.

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Мужчина достал нож и отбросил в сторону, однако как он это сделал, не помнит. Также сообщается, что убитый работал в сфере IT и часто одалживал деньги знакомым.

Информатор В Киеве ножом в сердце убили мужчину

На месте происшествия работали полицейские, следственно-оперативная группа и медики.

Информатор Полиция на месте преступлений в Киеве

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева вечером 8 марта произошла массовая драка.