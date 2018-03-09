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    Киев

    Массовая драка произошла в Киеве, одному из участников проломили голову

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    По предварительным данным, в драке на улице Васильковской принимали участие 30-50 человек в состоянии алкогольного опьянения. Одному из участников пробили голову металлической трубой.
    Участники массовой драки в Голосеевском районе Киева
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Массовая драка произошла на улице Васильковская, 7 в Голосеевском районе Киева, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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    "Предварительно, в драке принимали участие 30-50 человек в состоянии алкогольного опьянения. Одному из участников пробили голову металлической трубой, в срочном порядке мужчину госпитализировали", — говорится в сообщении.

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    Также по данным очевидцев, "зачинщик драки и его товарищи оказывали сопротивление полиции".

    "Задержаны и доставлены в управление полиции для дачи объяснений. На месте работали несколько бригад скорой помощи, экипажей патрульной полиции", — уточняется в сообщении. 

    На днях сообщалось о драке в Святошинском районе столицы, которая закончилась стрельбой и серьезным ранением одного из участников происшествия. 

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