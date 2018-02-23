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    Украинский политолог прокомментировал драку с российским ведущим

    (обновлено: )52915
    Отметим, что украинский политолог Дмитрий Суворов принес извинения девушке-редактору, которая упала во время драки, однако отказался извиняться перед ведущим программы.
    Скриншот драки

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украинский политолог Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи", прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

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    "Что касается сегодняшнего инцидента, драки, я даже дракой это назвать не могу, мы просто потолкались, и на этом все закончилось", — заявил Суворов.

    По словам политолога, его "взорвали эмоции", когда депутат из Германии Андреас Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны украинских военных.

    "Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне", — сказал он.

    Суворов принес извинения девушке-редактору, которая упала во время драки, однако отказался извиняться перед ведущим программы.

    "Это был очередной наговор на Украину, я защищал страну, он не был на стороне правды, у него не было моральных оснований на меня набрасываться", — сказал Суворов.

    Конфликт произошел во время обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей. Суворов потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо, после чего между мужчинами завязалась драка.

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