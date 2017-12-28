Украина ведет переговоры о втором этапе обмена пленными - Ирина Луценко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от БПП Ирина Луценко сообщила о том, что ведутся переговоры о втором этапе обмена пленных. Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, ополченцы уже подтвердили, что готовы отпустить 23–25 человек. Луценко отказалась сообщать дополнительные подробности, чтобы не навредить переговорному процессу.

По ее словам, дата следующего обмена пленными пока неизвестна и зависит от того, сколько человек на территорию Украины будут готовы отпустить ополченцы.

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Напомним, в ночь на четверг, 28 декабря, в аэропорту "Борисполь" приземлились самолет Ил-76 и президентский борт Ан-148 с 74 освобожденными гражданами Украины, которых удерживали против их воли на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

Как сообщалось, россиянина Мефедова, подготовленного к обмену, вернули в одесское СИЗО.