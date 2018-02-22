Ведущий в прямом эфире росТВ подрался с украинским экспертом

Драка произошла во время обсуждения ситуации в Донбассе.

"Вы должны наконец-то признать правду, что там погибают дети. Обстрел идет по людям, по детям", — заявил немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта.

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В свою очередь эксперт из Украины Дмитрий Суворов потребовал депутата показать фотографии погибших.

В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо, после чего между ними завязалась драка.