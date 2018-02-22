ТОП мировых тем: оружие для учителей в США, война для шахтеров Донбасса

РИА Новости Украина

Трамп предложил вооружить учителей

Тема применения оружия в США не сходит с полос зарубежных изданий после стрельбы в школе Флориды, унесшей жизни 17 человек. В четверг она вновь попала на страницы газет после того, как президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с людьми, которых затронули случаи массовых убийств в школах.

"Они выступали с различными предложениями – усилить безопасность в школах, обучать школьников тому, что нужно делать во время стрельбы, повысить возраст, с которого можно покупать оружие – но в итоге президент сосредоточился на том, что он обычно предлагает после случаев массового расстрела: увеличить число людей с оружием, чтобы они могли быстро остановить стрелка", — пишет газета Washington Post.

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Как отмечают издания, Трамп предлагает разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников. Газета Guardian считает, что "этот шаг определенно вызовет разногласия", издание Financial Times подчеркивает, что президент США "обострил ожесточенные дебаты по поводу того, как предотвратить" случаи стрельбы в школах.

В конце встречи Трамп пообещал "сделать что-нибудь в связи с этой ужасной ситуацией". Как отмечает Washington Post, "выполнить это обещание Трампу будет очень трудно, так как его республиканская партия долгое время выступала против ужесточения процедуры покупки оружия". Кроме того, как пишет газета, "для этого потребуется применить способность по заключению сделки между двумя партиями, которую он (Трамп) обещал использовать во время своего президентства, но пока еще не применил". Некоторые издания подчеркивают, что на встрече Трамп использовал написанную от руки "шпаргалку", где были записаны вопросы и фразы, которые он мог бы использовать во время разговора. Например, "Понимаю". Как считает Washington Post, эти записи "лучше всего остального показывают недостаток эмпатии" у Трампа.

Ушел из жизни самый влиятельный христианский проповедник США

Большинство мировых СМИ пишут о кончине известного христианского проповедника Билли Грэма. Как стало известно, Грэм, который считался одним из наиболее влиятельных христианских деятелей США и был неформальным советником ряда президентов США, скончался в возрасте 99 лет в своем доме в городе Монтрит в Северной Калифорнии.

Как пишет газета Chicago Tribune, Грэм "был евангелистом, чья красноречивая ораторская речь и страсть к Иисусу привлекла последователей по всему свету и сделала его самым влиятельным и известным религиозным деятелем своего времени". По мнению газеты New York Times, проповедника "любили миллионы в США и за пределами страны", и он "десятилетие за десятилетием занимал верхнюю строчку в списках самых уважаемых американцев".

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Как пишет газета Guardian, Грэм стал одним из первых среди христианских лидеров Запада, выступавшим за железным занавесом, "сначала в Венгрии, а затем в Польше и России". В течение 70 лет своей деятельности в качестве проповедника Грэм выступал перед миллионами во всем мире, "от своей родной Северной Каролины и до коммунистической Северной Кореи", отмечает газета Telegraph.

Как пишет издание, согласно данным носящей его имя Евангелистской ассоциации, Билли Грэм "проповедовал более, чем кто-либо в истории", установив контакт лично или с помощью спутниковых каналов с сотнями миллионов человек. В связи с кончиной проповедника правительство США распорядилось приспустить флаги в день похорон Грэма, президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной пастора, назвав его "совершенно особенным человеком".

Франция предлагает более жесткий закон по миграции

Французское правительство в среду представило законопроект, который предлагает введение более жестких мер по отношению к мигрантам и ужесточение законов, связанных с получением убежища. Об этом пишут многие зарубежные издания. Как отмечают газеты, "законопроект направлен на ускорение процесса рассмотрения запросов о предоставлении убежища и высылке мигрантов, которые не могут просить об убежище".

"Законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение границы, вызвал недовольство со стороны благотворительных учреждений, посчитавших законодательную инициативу жестокой", — пишет газета Guardian.

Как отмечает Wall Street Journal, во время представления законопроекта правительство заявило, что предлагаемые меры соответствуют предвыборным обещаниям (президента Эммануэля) Макрона". Издания подчеркивают, что "новый противоречивый план может поставить под угрозу парламентское большинство президента". Как пишет Wall Street Journal, противодействие этому законопроекту со стороны законодателей – "первые признаки разногласий в парламентском большинстве".

"Утвердив меры по борьбе с мигрантами, Макрон рискует испортить свой образ гуманного глобалиста", — заключает газета Washington Post.

Создателей "Формы воды" обвинили в плагиате

Многие зарубежные издания, пишущие о культуре и мире развлечений, в четверг не обошли стороной новость о судебном иске в отношении создателей фильма "Форма воды". Как отмечает журнал Variety, режиссера Гильермо дель Торо, продюсера Дэниела Крауса и кинокомпанию Fox Searchlight обвинил в нарушении авторского права сын американского драматурга Пола Зиндела. Он полагает, что картина дель Торо основана на пьесе его отца "Позволь мне услышать твой шепот" (1969 год).

"В картине рассказана история, которая, по сути, похожа и во многом идентична пьесе", — утверждает сын драматурга. Как отмечают издание Guardian, "Форма воды" рассказывает о глухонемой, работающей в лаборатории, уборщице, которая влюбляется в живущее там существо-амфибию и пытается его спасти. Пьеса "Позволь мне услышать твой шепот" также повествует о женщине-уборщице в лаборатории, которая проникается симпатией к пленному дельфину и пытается спасти животное.

В документе указывается, что истец имеет право потребовать возмещение судебных издержек и прибыли, полученной от проката картины. На данный момент, как пишут газеты, эта сумма составляет 70 миллионов долларов. Издания подчеркивают, что иск подан почти за две недели до вручения "Оскара". Фильм дель Торо представлен в 13 номинациях на премию и считается одним из главных претендентов на победу в категории "лучший фильм года".

Финляндия и миротворцы в Донбассе

По словам президента Саули Ниинистё, Финляндия могла бы участвовать в миротворческой операции на Украине "и морально и физически", если она получит мандат ООН, пишет Арья Паананен для издания.

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает войну на Украине самой большой проблемой Европы.

Поэтому, по его мнению, в интересах Финляндии — принять участие в том числе и в возможной миротворческой операции на востоке Украины, если страна получит мандат и одобрение всех сторон.

"Если есть даже небольшая вероятность того, что таким образом ситуация изменится, то Финляндия должна быть вовлечена и морально и физически. Нет ничего невозможного в пределах имеющихся у нас ресурсов", — сказал Ниинистё финским журналистам на Мюнхенской конференции безопасности.

Издание "Илта-Саномат" (Ilta-Sanomat) попросило Ниинистё пояснить, что значат слова о "физическом" участии.

"Конечно, речь идет о войсках. Если появится договоренность и если на это будет распространяться мандат ООН. Конечно, в интересах Финляндии — развязать этот узел Европы", — сказал Ниинистё. По мнению Ниинистё, предложенный Расмуссеном список возможных участников миротворческой операции, в котором есть страны, не водящие в состав НАТО, является немного "нереалистичным".

Война и разруха Донбасса

Копры шахт — характерная деталь внешнего вида Лисичанска. В этом восточно-украинском городе уголь добывают с 1795 года. Лишь приглядевшись внимательно, можно заметить, что вращаются не все колеса копров. На шахте имени Капустина на севере что-то движется, так же и к югу над шахтой "Привальнянская" и на шахте имени Мельникова. Но над шахтой "Новодружеская" нет никакого движения. Причем угля здесь достаточно еще на целые следующие сто лет. С начала войны на востоке Украины уголь добывают только на трех из каждых четырех шахт, пишет Сабине Адлер для Deutschlandfunk.

В Лисичанске, в отличие от других мест, шахты не были затоплены водой из-за боев. Самый большой вред, который все еще наносит война, — тот, который невозможно заметить сразу. Например, то, что теперь 70% шахт находятся на оккупированной территории так называемых народных республик Луганской и Донецкой и только 30% — на неоккупированной территории Украины. Экономические связи разорваны, так как Украина объявила блокаду оккупированных территорий, что вице-спикер парламента Оксана Сыроед считает совершенно правильным.

Блокада привела к тяжелым последствиям для ранее бывшего единым Донбасса. Запчасти для подъемных устройств до этого приходили из России и ныне оккупированных территорий. Сегодня невозможно ремонтировать то, что выходит из строя под землей и на поверхности. Из-за изношенной техники, которая не модернизируется и которую может только подштопать, добыча угля упала почти на 20%, что также уменьшило доход. Повсюду ощущается нехватка средств. Шахты не могут оплачивать энергию, упали поступления в пенсионный фонд и снизились сборы налогов в этом регионе. Улучшения не предвидится, считает также председатель местного заксобрания Эдуард Щеглаков.

Западная помощь Украине

Фрэнсис Руни в материале для издания The Hill пишет о том, что стратегические интересы США и Западной Европы требуют оказать противодействие российской агрессии на востоке Украины и создать там надежную систему сдерживания. Автор напоминает, что пока система сдерживания, которая пользуется поддержкой Запада, существует в виде поставок оборонительного оружия на Украину, которое ей продают Соединенные Штаты и Канада.

"Тем не менее, Украина обязана доказать, что наращивание западной помощи является оправданным. Она должна привести в действие свои таможенные законы и положить конец повсеместной контрабанде", — подчеркивает автор.

Тревогу вызывают многочисленные сообщения о массовой коррупции на всем протяжении украинской границы, а не только на востоке. Благодаря своему географическому положению Украина оказалась на пути основных маршрутов поставок афганского героина и южноамериканского кокаина в Западную Европу. Кроме того, черноморский портовый город Одесса издавна является центром контрабанды оружия. Конфликт на востоке Украины привел к расширению черного рынка и дал новые возможности рэкетирам, особенно в сфере незаконной торговли оружием.

В материале отмечается, что Украина углубляет коммерческие связи с иранскими авиалиниями такими как "Махан Эйр", которые подверглись западным санкциям за контрабандные перевозки незаконного оружия в Иран. Как может Украина просить Запад о поддержке, помогая странам, находящимся под санкциями? Она должна прекратить помощь тем режимам, которые создают угрозу региону и всему миру. А вторая задача для Украины состоит в том, чтобы ослабить повсеместно распространенную коррупцию и укрепить власть закона.