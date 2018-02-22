Федеративный статус Донбасса поддерживает лишь каждый пятый украинец

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Предоставление неподконтрольным Киеву территориям Донбасса федеративного статуса в составе Украины поддерживает 21% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Среди путей решения проблемы Донбасса большинство поддерживают мирные инициативы по урегулированию ситуации, в том числе 32% опрошенных за прекращение военных действий на Донбассе и признание этих территорий временно оккупированными, 21% — за предоставление этим территориям федерального статуса в составе Украины. Кроме того, 8% поддерживают отделение этих территорий от Украины, а почти каждый пятый (18%) не определились по этому вопросу", — говорится в исследовании.

Согласно опросу, 21% считает, что необходимо продолжать военные действия до полного восстановления украинской власти в регионе. Большинство населения страны считают, что Украина должна оставаться унитарной страной.

"Две трети — за унитарное устройство страны, 19% — за федеративное, столько же — не определились. Сторонников федерации больше всего в Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Несмотря на это, количество сторонников унитарного устройства здесь все равно преобладает (42-43%)", — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, были опрошены 30 тысяч человек. Погрешность составляет не более 0,6%.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.