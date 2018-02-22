Переселенцы массово возвращаются на Донбасс - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За последнюю неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц уменьшилось на 2716 человек. Об этом свидетельствуют данные Минсоцполитики. По состоянию на 19 февраля, в Украине учтены почти полтора миллиона переселенцев или 1 млн 214 тысяч семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Самыми популярными для проживания среди переселенцев остаются Донецкая область — по данным Минсоцполитики, там осело около полумиллиона человек; Луганская область — на мирной территории проживают около 300 тысяч переселенцев. Третьей по популярности остается Харьковская область — около 200 тысяч лиц.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ситуация в районе станицы Луганская

Более подробно о том, как считают переселенцев, и почему их количество постоянно меняется, и с какими проблемами сталкиваются внутренне перемещенные лица, рассказала глава всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина в эфире радиостанции Голос Столицы. Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области Реинтеграция Донбасса и гибридность украинской политики

Как получают такие данные о количестве внутренне перемещенных лиц зарегистрированных?

— Информация, статистика о внутренне перемещенных лицах у нас вообще не объективна, потому что в принципе государство и чиновники не очень заинтересованы в получении реальной информации. У нас до сих пор не налажен учет обмена статистическими данными между ведомствами, потому что даже если бы сравнили, какое количество детей учится в школах, получили бы совсем другие цифры. Причин несколько. Есть часть переселенцев, которые принципиально не регистрировались еще на момент переезда, а это обычно касается людей самодостаточных и успешных, и конечно же влияет на статистику. Эти колебания вызваны именно тем, что переселенцев, внутренне перемещенных лиц то лишают этого статуса, то этот статус снова возобновляют, когда люди доказывают свое реальное местонахождение. Но опять же, доказывать приходится потому, что у нас все-таки нет обмена, потому что люди уже больше трех лет живут на подконтрольной территории, платят налоги, но при этом им нужно постоянно доказывать, что они действительно здесь живут. Я не говорю о пенсионерах, там ситуация намного сложнее. Действительно, большая часть пенсионеров не в состоянии арендовать квартиры на ту помощь, которую они получают, и постоянно проживать на подконтрольной территории, из-за того, что мы сами знаем, какие пенсии у наших пенсионеров. То есть эту категорию мы опустим. А вот трудоспособные семьи, которые здесь живут много лет, работают, арендуют квартиры, из-за того, что они работают, они часто не оказываются дома в нужное время и временно теряют этот статус.

Как часто нужно проходить эту регистрацию или продление?

— Продление, если внутренне перемещенное лицо получает государственную помощь, так называемую компенсацию на аренду жилья, оно должно каждые полгода приходить в отдел соцзащиты и писать заявление, что следующие полгода оно нуждается в этой компенсации. После написания заявления ждет череда проверок, в течение полугода обязательно социнспектор приходит, чаще всего они звонят на телефон и просят всей семьей быть в определенное время дома, что вызывает большие сложности для работающих внутренне перемещенных лиц. Если его дома не оказалось, об этом составляется акт и если лицо не явилось в трехдневный срок, а оно может не явиться, потому что может элементарно не знать об этом. И тогда они проходят снова череду проверок. Есть еще один пункт проверок для внутренне перемещенных лиц — это физическая верификация в отделении Ощадбанка. Тут раз в три месяца нашим пенсионерам нужно приходить и физически верифицироваться, то есть лично подходить к окошку кассы с удостоверением личности и подтверждать, что вот я проживаю здесь, на этой территории и пожалуйста, сделайте отметку, что я пришел и прошел физическую верификацию.

А тут не может сыграть человеческий фактор?

— Обычно такой проблемы не возникает. Проблема в том, чтобы найти время, выстоять эти очереди. Это действительно проблема и, в принципе, это проблема и для пенсионеров, которым часто физически это тяжело сделать. Нужно прийти, постоять, Ощадбанк у нас славится тем, что зависают системы, много других факторов и так далее. Тоже нужно находить для этого специальное время, конечно, это напрягает, вызывает раздражение, особенно если человек официально работает, платит налоги и он должен постоянно все равно продолжать доказывать, что он здесь.

Это только тем, кто получает пенсию от государства, нужно проходить раз в три месяца верификацию в Ощадбанке?

— Это для тех, кто получатели соцвыплаты. Это и одинокие матери, это и пособие по уходу за новорожденным ребенком. То есть любой вид соцпомощи для внутренне перемещенных лиц сопряжен с постоянным неусыпным контролем.

Сюда относятся и выплаты чуть больше 800 гривен для переселенцев, и субсидии, например?

— Конечно, но так как переселенцы в основном арендуют жилье, очень небольшой процент эти субсидии получают. Потому что те, кто сдает жилье в аренду, не любят афишировать, так как они не платят налоги и рынок недвижимости у нас в основном черный. Потому получение субсидий обычно переселенцам недоступно.

А если не пришел в трехмесячный период, то сразу лишают выплаты?

— У нас лишают выплат очень быстро. И по закону, если тебя лишили, за тот период, пока ты доказывал, тебе никто ничего не должен. Возобновляют выплаты через полгода. Именно поэтому было много очень болезненных, особенно для пенсионеров, моментов, когда пенсий лишают, и ты потом очень долго доказываешь, а тебе государство потом ничего не должно, это твоя вина. То есть у нас презумпция невиновности отсутствует в этой ситуации напрочь.

Ходили слухи, что на линии разграничения, на КПП будут установлены своеобразные базы данных, что человек будет автоматически фиксироваться, на какой территории он находится.

— Это все уже работает давно, это базы данных пограничников и на основании этой базы данных очень часто определяют пенсионеров, которые постоянно проживают на неподконтрольной территории.

А в эту базу данных попадают данные, если люди проезжают не через КПП, а через территорию РФ?

— Если вы едете через территорию РФ, вы все равно попадает в базу данных пограничников, только тех, которые стоят на границе с РФ. Внутренне перемещенные лица стараются таких вещей не делать, именно потому что потом очень трудно что-то доказать. Есть факт въезда, нет факта выезда и с этим возникают разные сложности. Поэтому всегда лучше проехать через наши КПП.

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Какая часть переселенцев возвращается назад на неподконтрольную территорию?

— На самом деле, обратная миграция есть. Это самая больная тема наших украинских реалий. Нам всем сейчас тяжело, страна больше трех лет в состоянии войны, экономические показатели радуют только наших политиков, каждый понимает, что зарплаты падают, уровень жизни падает и тяжело жить, даже когда ты живешь в своей квартире, имеешь возможность оформить субсидию, все равно тяжело. Внутренне перемещенные лица — это люди, которые должны платить коммуналку на той территории в большинстве своем. Они платят в полном объеме коммуналку и здесь, они платят высокую стоимость на аренду и не могут, как местный житель, что-то не оплатить один раз, потому что сложная ситуация, а оказываются на улице моментально. Поэтому это жизнь в постоянном напряжении. Люди не могут найти возможности и ресурсы, чтобы продолжать жить в таких условиях, и не видят реально каких-то перспектив для того, что что-то изменится, они сдаются и уезжают обратно. Это большая боль, потому что уезжают трудоспособные.

Ранее Ермишина отмечала, что переселенцам проще отказаться от льгот, чем пасть в борьбе за них.

А председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный заявлял, что в программу доступного жилья попадают участники АТО и переселенцы.