Венгерские политики ведут себя как настоящие патриоты Украины

Анна Лаба, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Параллельно с кризисом в польско-украинских отношениях на новый виток вышла конфронтация Венгрия-Украина. Венгрия применила право вето и заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО, которая должна была состояться 14 или 15 февраля. Из-за позиции Будапешта свой визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отменил министр обороны Украины Степан Полторак.

Будапешт занял жесткую позицию в отношении украинской реформы образования, которая по его мнению, ущемляет права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке. Блокирование будет осуществляться до того момента, пока Украина не отменит некоторые нормы образовательной реформы.

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Но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал свой рецепт решения проблемы: в рекомендациях Венецианской комиссии, указывает Столтенберг, есть “возможное решение украинско-венгерского конфликта по поводу языковой статьи”.

"Я приветствую решение и рекомендации Венецианской комиссии и призываю Украину внимательнее ознакомиться с ними. Там есть возможное решение вопроса", — сказал он, добавив, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину.

Компромиссу мешают выборы

Что именно имел в виду Столтенберг, призывая внимательнее читать рекомендации Венецианской комиссии? Речь о том, что государство имеет право и обязанность развивать государственный язык, но это не может вести к ущемлению и сужению нынешнего уровня преподавания и использования языков национальных меньшинств, разъяснил РИА Новости Украина политолог Руслан Бортник.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Руслан Бортник

Более того, там есть и вопрос русского языка, добавил он: в Комиссии считают, что в рамках нового закона об образовании русский не защищен на надлежащем уровне.

"Венгрия просто не поверила нам. Не поверила увещеваниям украинских чиновников и даже обещаниям перенести ввод в действие закона с 2020 на 2023 год. Венгрия требует одного: требует внести изменения в закон об образовании. В Украине это тяжело – на фоне избирательной кампании", – сообщил эксперт.

Но выборы – не единственная причина: в Украине понимают, что если добьются таких прав венгры, безусловно, такие права необходимо предоставлять и болгарам, и румынам, и русским – поэтому венгры просто выступают таким ледоколом в этой ситуации, отметил Бортник.

"А на самом деле одинаковые права должны быть для всех национальных меньшинств. Вот поэтому стоит накануне вопрос не только в Венгрии, которая безусловно разыгрывает определенную украинскую карту, пользуется ошибками нашего правительства, пользуется тем, что это решение, которое принято, не поддерживается украинским обществом. Украинское общество расколото в этом вопросе. И Венгрия использует эту слабость, недемократичность этого решения. Эту иррациональность, это неподготовленность и несогласованность этого решения. Венгрия пытается достичь своих внешне- и внутриполитических целей. Украинский вектор в венгерской внешней политике стал одним из ключевых, который убеждает граждан, что венгерское правительство защищает всех венгров, где бы они не проживали", – обрисовал ситуацию политолог.

Венгерские политики как патриоты Украины

При этом Украину подталкивают к принятию соответствующих решений, но выборы не позволяют власти сдать назад, сообщил Бортник.

"Венгрия показала, что она намерена и дальше нас блокировать, если мы не пойдем на уступки. Но на кону вопрос гораздо серьезнее. Стоит вопрос всех национальных меньшинств, не только венгров. … Венгрия сегодня – ледокол для соблюдения прав национальных меньшинств в Украине", – заявил эксперт.

Но на самом деле то, что делает Венгрия – это наш национальный интерес, подчеркнул политолог.

Он признался, что часто сталкивается с людьми, которые говорят, что "мы должны защищать наши национальные интересы и бороться с венграми".

"Извините, но вы не умные люди. Наш национальный интерес – мультикультурная, многоязычная, либеральная страна. В которой у всех защищены права и нет таких проблем. Если бы вы не меняли этот закон и все было бы как раньше, этой проблемы вообще бы не существовало. Поэтому иногда мне кажется, что некоторые зарубежные политики, Венецианская комиссия, венгерские политики – больше украинские патриоты, чем те, кто принимает такие решения. Потому что то, что принято в Украине – это попытка снискать славу Герострата. Устроить пожарище и погреться на нем. Устроить конфликт внутри общества, а потом героически его решать или сказать, что мы сожгли дом, чтобы пожарить шашлык", – подытожил Руслан Бортник.