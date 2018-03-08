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    В интернете появились кадры нападений радикалов на женщин в Киеве

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (208)

    (обновлено: )1373410
    В четверг в центре Киева прошло несколько акций за права женщин и против гендерной дискриминации, которые в итоге слились в единый масштабный марш, количество участников доходило до 700 человек.
    Канал informator.ua на youtube

    Как сообщил Информатор, девушки и женщины прошлись до Михайловской площади, откуда отправились к КГГА, присоединившись к колонне марша "Хватит терпеть!".  Позже среди участниц марша появились провокаторы, начали вести себя агрессивно.

    Смотрите также: Марш "Хватит терпеть!" и акция "Долой феминизм!" в Киеве

    По состоянию на 17:00 известно о 5 активистах, которые пострадали от побоев, перцовых баллончиков и зеленки. Часть пострадавших написали заявления в полицию, сообщила Оксана Гузь, адвокат и активист марша.

    "Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: "Ви хотите, чтоб на вас сейчас еще раз напали"?

    "Позднее радикалы силой выдрали баннер при полнейшем невмешательстве и содействии полиции", – пишет на своей страничке в Facebook один из очевидцев событий Максим Косатка.

    Также приехавший из Краматорска журналист Богдан Новак сообщил, что ему брызнули в лицо перцовым баллончиком на входе в метро Майдан Незалежности.

    Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, на Бессарабской площади двух человек избили и облили зеленкой "представители правых группировок".

    "На Крещатике представители этих же групп отобрали у одной участницы баннер. Пострадавшие будут обращаться в полицию", — говорится в сообщении.

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