В интернете появились кадры нападений радикалов на женщин в Киеве

Как сообщил Информатор, девушки и женщины прошлись до Михайловской площади, откуда отправились к КГГА, присоединившись к колонне марша "Хватит терпеть!". Позже среди участниц марша появились провокаторы, начали вести себя агрессивно.

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По состоянию на 17:00 известно о 5 активистах, которые пострадали от побоев, перцовых баллончиков и зеленки. Часть пострадавших написали заявления в полицию, сообщила Оксана Гузь, адвокат и активист марша.

"Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: "Ви хотите, чтоб на вас сейчас еще раз напали"?

"Позднее радикалы силой выдрали баннер при полнейшем невмешательстве и содействии полиции", – пишет на своей страничке в Facebook один из очевидцев событий Максим Косатка.

Также приехавший из Краматорска журналист Богдан Новак сообщил, что ему брызнули в лицо перцовым баллончиком на входе в метро Майдан Незалежности.

Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, на Бессарабской площади двух человек избили и облили зеленкой "представители правых группировок".

"На Крещатике представители этих же групп отобрали у одной участницы баннер. Пострадавшие будут обращаться в полицию", — говорится в сообщении.