В Киеве произошла драка со стрельбой, серьезно ранен один из участников

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в пятницу вечером, 2 марта, на бульваре Вернадского (Святошинский район) произошла драка, закончившаяся стрельбой. В результате происшествия серьезное ранение получил молодой мужчина, сообщает "Киев оперативный".

"По словам потерпевшего, он шел к женщине с кумой и услышал, как неизвестные мужчины их оскорбляют, а именно обзывают нецензурными словами. Он сделал им замечание, после чего началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из неизвестных достал пистолет, сделал несколько выстрелов в воздух, а затем выстрелил мужчине в ногу. После чего сел в черный джип и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

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На место происшествия были вызваны полиция и карета скорой помощи, пострадавший с серьезной травмой ноги был госпитализировали.

В настоящее время продолжаются поиски злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Киеве со стрельбой похитили бизнесмена.