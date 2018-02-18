Неизвестный открыл стрельбу по толпе в Дагестане

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украиа. Неизвестный открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре во время празднования масленицы, четверо погибли, еще четыре человека получили ранения, нападавший ликвидирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, по предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали. Преступник ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вооруженный инцидент произошел в дагестанском Кизляре во время праздничных мероприятий по поводу масленицы.

Напомним, во Львове мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна.