Жестокая драка болельщиков в Бильбао: арестованы четверо россиян

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Четырех болельщиков российского футбольного клуба "Спартак" будут судить за драку с полицией в Бильбао (город на севере Испании), сообщает полиция Бильбао.

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"Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке. Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией", — сообщили в полиции.

Представитель баскских правоохранительных органов погиб в Бильбао в ходе столкновений с фанатами московского "Спартака", которые произошли до начала матча с "Атлетиком" Бильбао в четверг, 22 февраля.