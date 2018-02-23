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    Жестокая драка болельщиков в Бильбао: арестованы четверо россиян

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    За драку с полицией Бильбао четверо болельщиков российского футбольного клуба "Спартак" предстанут перед судом.
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
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    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Четырех болельщиков российского футбольного клуба "Спартак" будут судить за драку с полицией в Бильбао (город на севере Испании), сообщает полиция Бильбао.

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    "Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке. Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией", — сообщили в полиции.

    Представитель баскских правоохранительных органов погиб в Бильбао в ходе столкновений с фанатами московского "Спартака", которые произошли до начала матча с "Атлетиком" Бильбао в четверг, 22 февраля.

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