Драка из-за шаурмы. На вокзале Днепра у продавцов пытались забрать мясо

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Днепре на Вокзальной площади разразился конфликт, в ходе которого компания мужчин пыталась забрать мясо у продавца шаурмы.

Злоумышленники избили поваров ногами и пытались разрушить сам киоск.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали инцидент.

По данным dnepr24.com.ua, задержать нападавших не удалось.

Антон Деньгуб, facebook На месте ЧП в Днепре

Антон Деньгуб, facebook На месте ЧП в Днепре

Подробности инцидента раскрыл на своей странице в Facebook днепровский юрист Антон Деньгуб, который стал свидетелем драки.

Антон Деньгуб, facebook Пост Антона Деньгуба

Ранее сообщалось, что в Киеве в пятницу вечером, 2 марта, на бульваре Вернадского (Святошинский район) произошла драка, закончившаяся стрельбой. В результате происшествия серьезное ранение получил молодой мужчина.