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    Общество

    Драка из-за шаурмы. На вокзале Днепра у продавцов пытались забрать мясо

    (обновлено: )26650
    Сообщается, что компания четверых мужчин в Днепре избили поваров киоска с шаурмой ногами и пытались разрушить сам МАФ.
    На месте ЧП в Днепре
    Антон Деньгуб, facebook

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Днепре на Вокзальной площади разразился конфликт, в ходе которого компания мужчин пыталась забрать мясо у продавца шаурмы.

    Злоумышленники избили поваров ногами и пытались разрушить сам киоск.

    На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали инцидент.

    По данным dnepr24.com.ua, задержать нападавших не удалось.

    Антон Деньгуб, facebook
    На месте ЧП в Днепре
    Антон Деньгуб, facebook
    На месте ЧП в Днепре

    Подробности инцидента раскрыл на своей странице в Facebook днепровский юрист Антон Деньгуб, который стал свидетелем драки.

    Антон Деньгуб, facebook
    Пост Антона Деньгуба

    Ранее сообщалось, что в Киеве в пятницу вечером, 2 марта, на бульваре Вернадского (Святошинский район) произошла драка, закончившаяся стрельбой. В результате происшествия серьезное ранение получил молодой мужчина.

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