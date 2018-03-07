В Киеве банда иностранцев едва не убила таксиста и угнала его авто

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве четыре иностранца несколько раз ударили ножом мужчину, после чего скрылись на его иномарке, сообщает полиция Киева.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции от 37-летнего киевлянина поступило сообщение, что его избили неизвестные и похитили автомобиль. На вызов выехали патрули и следственно-оперативная группа районного управления полиции. На месте происшествия правоохранители опросили потерпевшего и установили, что мужчина привез незнакомцев по указанному адресу. Вместо оплаты таксист получил несколько ударов ножом. После этого злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его «Toyota Camry» и скрылись. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу", — сообщает подробности полиция Киева.

kyiv.npu.gov.ua На месте ЧП в Киеве

Во время отработки информации, сотрудники уголовного розыска Святошинского управления полиции установили, что к завладению иномарки причастны три человека.

После установления их места нахождения правоохранители задержали правонарушителей. Ими оказались иностранцы — 1982, 1986 и 1972 рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Одному из мужчин инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы. Злоумышленники проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой дороге в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб молодой мужчина, который пытался пересечь 8 полос дорожного полотна. По данным полиции, таксист на автомобиле Daewoo с наклейкой тризуба вез пассажира в направлении Теремков.