Названа сумма взяток за "отмазку" от весеннего призыва в Украине

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье задержана телефонистка группы связи воинской части Нацгвардии во время получения взятки, сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного гарнизона.

По информации прокуроров, телефонистка, предварительно договорившись с должностными лицами Запорожского областного военного комиссариата, обещала не призывать на военную службу военнообязанного. Данная "услуга" была оценена в 1000 долларов.

В среду, 18 апреля, во время получения второй части взятки — 500 долларов, военная была задержан. Задержанной будет оглашено подозрение по статье "Злоупотребление влиянием". Военная прокуратура намерена добиться в суде меры пресечения для задержанной.

Напомним, в ходе весенней призывной кампании украинские военкоматы должны набрать 15 190 человек для прохождения воинской службы. Из них в армию направят 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 1000 человек, Госпогранслужбу — 1200 человек, в Нацгвардию — 4000 человек.

Также Генштаб ВСУ планирует провести призыв 500 человек офицерского состава.