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    Названа сумма взяток за "отмазку" от весеннего призыва в Украине

    (обновлено: )28320
    Военная прокуратура сообщила, что даже телефонистки собирают взятки за непризыв на срочную службу военнообязанных. Задержана сотрудница воинской части Национальной гвардии.
    Телефонистка Нацгвардии задержана за взятку
    Фото 061.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье задержана телефонистка группы связи воинской части Нацгвардии во время получения взятки, сообщает пресс-служба военной прокуратуры южного гарнизона.

    Весенний призыв
    РИА Новости Украина
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    По информации прокуроров, телефонистка, предварительно договорившись с должностными лицами Запорожского областного военного комиссариата, обещала не призывать на военную службу военнообязанного. Данная "услуга" была оценена в 1000 долларов.

    В среду, 18 апреля, во время получения второй части взятки — 500 долларов, военная была задержан. Задержанной будет оглашено подозрение по статье "Злоупотребление влиянием". Военная прокуратура намерена добиться в суде меры пресечения для задержанной.

    Напомним, в ходе весенней призывной кампании украинские военкоматы должны набрать 15 190 человек для прохождения воинской службы. Из них в армию направят 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 1000 человек, Госпогранслужбу — 1200 человек, в Нацгвардию — 4000 человек.

    Также Генштаб ВСУ планирует провести призыв 500 человек офицерского состава.

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