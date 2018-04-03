Весенний призыв: повестку может вручить даже работодатель - Жданов

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

2 апреля начался весенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до конца мая. Об этом заявил начальник Главного управления персонала-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

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Согласно решению правительства, в апреле-мае в ВСУ и другие воинские формирования для прохождения срочной военной службы будут отправлены более 15 тысяч призывников. Из них в Вооруженные силы – около 9 тысяч, в Государственную специальную службу транспорта – 1 тысяча, в Госпогранслужбу – 1,2 тысячи человек и в Нацгвардию – 4 тысячи.

На призыв во все комиссии до 6 апреля должны перечислить 61,6 млн гривен, сказал Артур Артеменко.

Насколько достаточным является финансирование призывной кампании, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Эти деньги, которые собираются перечислить в течение недели, это нормальная практика?

– Да, это нормальная практика. Надо же оплачивать работу медицинских комиссий, работу призывных пунктов и всего остального. Но опять же… все деньги должны быть из состава военного бюджета. По большому счету, не должен Кабмин этим заниматься. Это внутренние проплаты или внутренние перечисления денег в рамках Минобороны.

Этой суммы достаточно?

– Конечно. Это все просчитывается, зная примерно количество призывников и зная, во сколько это обойдётся государству. Поэтому этого вполне достаточно, раз так заявлено.

Эта кампания будет чем-то отличаться от предыдущего призыва?

– Нет, никакого отличия нет. Это стандартная процедура по призыву военнослужащих на срочную службу в ряды силовых структур.

По Вашему мнению, какие военные специальности будут наиболее популярными для призывников?

– Вы знаете, количество, точнее, военно-учетные специальности, которые попадают под призыв, определяются заявками от воинских частей. Составляется единая заявка. Она может колебаться сегодня больше, допустим, механики, водители, завтра больше стрелки, наводчики и так далее. То есть здесь четко сказать, что сегодня больше, что сегодня меньше, может только Генштаб, но они стараются это не распространять.

Но я обращу внимание на то, что сегодня солдаты срочной службы, в основном, несут службу в пункте постоянной дислокации частей и поэтому особой роли в боеспособности частей они на сегодня не играют.

Может ли часть призывников потом остаться на контракте?

– Это главный вопрос, который на сегодняшний день очень сильно, будем так говорить, держится на контроле внутри самих Вооруженных сил. Через шесть месяцев можно проводить работу, это считается подготовленный солдат, который имеет полное право подписать контракт, и, к большому сожалению, на сегодняшний день анализ ситуации показывает, что практика подписания контракта со стороны командиров идет полным ходом.

То есть солдат уговаривают подписать контракт, но, подписав контракт, он тут же оказывается в зоне АТО, и по статистике потерь у нас именно вот такие молодые ребята 19, 20, 22 года погибают в зоне АТО.

То есть, в основном контрактники?

– А там нет военнослужащих срочной службы. Там срочников, слава Богу, хватает ума не отправлять и выполнять распоряжения президента в плане того, что солдаты срочной службы не попадут в зону ведения боевой службы. Но, как только подписал контракт, он становится военнослужащим по контракту и он сразу же отправляется туда в командировку.

Началась призывная кампания, будут вручать повестки. Будут ли прибегать к каким-то ухищрениям или пытаться массово людей сгонять в военкоматы?

– Нет, думаю, что не будет, во-первых, по отношению к количеству людей, подлежащих призыву и тому количеству, которых призывают. Это, будем говорить, капля в море. Поэтому, я думаю, особой проблемы не будет. Что касается порядка вручения повестки, он не поменялся: лично в руки под роспись родственникам первой линии. Что касается способов вручения повестки, то он расширился. Сейчас вручение повестки может возлагаться как на органы местного самоуправления, так на полицию и даже на работодателей, согласно последних изменений в закон.

То есть я, придя на работу, могу получить повестку от своего руководителя?

– Да, абсолютно правильно, повестку под роспись можете получить через своего руководителя на работе и это будет в рамках закона и лично вам под роспись. Это тоже соблюдение законных норм.

Что грозит тому, кто откажется принять повестку либо не явится в военкомат, подписавшись под ней?

– Если подписался, то тогда предусмотрено уголовное наказание, там, по-моему, начинается от трех лет лишения свободы и более, в зависимости от того, первое ли это уклонение от армии, умышленное ли уклонение и так далее.

Но заставить подписаться не могут?

– Да, если не подписался, то тогда это может быть оформлено в присутствии свидетелей. Это будет тоже являться отказом. Тут вступает в действие правовая коллизия. У нас вроде как закон о всеобщей воинской обязанности, но при этом мы проводим призыв избирательно.

Надо менять срочно закон о всеобщей воинской обязанности. Надо либо делать избирательный призыв, либо вообще отказываться от призыва, что, в принципе, и заявлялось изначально, когда нам говорили, что начнут реформу Вооруженных сил.

То есть полностью переходить на контрактную службу?

– Конечно. Мы четвертый год не в состоянии отказаться от призыва. О чем мы говорим? Где наша суперпрофессиональная контрактная армия?

К слову, ранее Олег Жданов в эфире «ГС» заявлял, что весенний призыв доказывает отсутствие реформирования ВСУ. По его мнению, количество желающих продолжить службу в ВСУ по контракту снижается, поскольку оказаться на таком полигоне, как «Широкий Лан», захочет не каждый.