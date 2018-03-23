Весенний призыв доказывает отсутствие реформ в ВСУ - Жданов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В апреле-мае 2018 года планируют призвать на срочную службу в армию 15190 юношей. На это потратят 55 миллионов гривен. Такое решение 21 марта принял Кабинет Министров.

Из общего количества призывников почти 9000 будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4000 — в Национальную гвардию, 1200 — в Государственную пограничную службу и еще тысяча — в Государственную специальную службу транспорта.

На одного призывника выделяют 3,5 тысяч гривен для выплаты помощи и 93 гривны — для подготовки и проведения призыва (без учета средств на питание и перевозку к месту службы).

Будет ли этот призыв иметь какие-то особенности, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Будут ли различия у этого призыва от предыдущих кампаний?

— Нет, абсолютно никакой разницы не будет. Даже численность призывников остается примерно на том же уровне, то есть прошлый раз где-то 14 тысяч призывали, и сейчас примерно где-то в этом же пределе.

Какие военные специальности будут наиболее популярными для призывников?

— Никаких изменений нет. Они будут призываться как бы на все вакантные должности, которые есть и в Вооружённых силах, и в пограничных службах, и в Нацгвардии, и при этом они будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации за исключением Нацгвардии. Она у нас применяется везде, я имею в виду в Вооруженных силах, то есть в зону АТО солдаты срочной службы не попадут.

Может ли какая-то часть призывников потом остаться на контракте?

— Да. Согласно условиям прохождения службы через шесть месяцев считается, что солдат полностью подготовлен. Он имеет полное право написать рапорт и заключить контракт с той силовой структурой, в которой проходит службу. Сейчас в ВСУ идет тенденция к снижению количества желающих продолжить службу в Вооруженных силах по контракту. Это связано с тем, что, в принципе, там повседневная рутина, которая затягивает Вооруженные силы с каждым годом, отсутствие реформирования, отсутствие изменений условий службы. Оказаться на таком полигоне «Широкий Лан», согласитесь, не каждый желает.

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Армия планирует полностью перейти на контрактную службу?

— Опять же, мы возвращаемся к вопросу реформирования. Если бы реформа, действительно, хотя бы началась, то, я думаю, что за четыре года можно было бы в полном объеме отказаться от срочников. Раз срочников призывают, значит, реформы никакой нет.

Государству выгодно обучать призывников и затем отпускать в запас?

— С одной стороны, создание мобрезерва — это не те цифры. Десять тысяч человек – это не создание мобрезерва. Мобрезерв создается проведением массовых сборов. Если бы мы сто, двести тысяч пропустили через сборы резервистов, обучили людей и поставили их на воинский учет уже по военным учетным специальностям, вот это можно говорить о создании резервной армии или мобресурса страны. А десять тысяч – это капля в море. Это даже меньше, чем 1%… примерно где-то 3% от численности Вооруженных сил.

На весеннюю призывную кампанию потратят 55 миллионов гривен. Как реагирует украинская экономика на весенние и осенние призывные кампании?

— Опять же, при бюджете 86 миллиардов 55 миллионов – это тоже сума небольшая для того, чтобы обеспечить призыв вот этих срочников на воинскую службу. Почему? Потому что там надо и медкомиссии организовать прохождение, и питание, доставку к месту службы, питание, переодевание и все остальное. Поэтому это в пределах тех норм, которые существуют на сегодняшний день в ВСУ.

Какой контроль за расходами на призывную кампанию? Есть ли здесь риск образования коррупционных схем?

— У нас вопрос контроля – это самый больной вопрос по всей стране. Вообще контролем расходования средств, выделяемый в военный бюджет Вооруженных сил занимается Контрольно-ревизионное управление Минобороны. Есть такая структура, которая следит за целевым расходованием данных средств и за тем, чтобы не было каких-то коррупционных составляющих. За какими-то коррупционными схемами у нас есть и прокуратура, и НАБУ, которые тоже за этим следят, а вот контроля со стороны гражданского общества, к сожалению, на сегодняшний день мы только сейчас прописали в законе, но пока еще ничего не создавали, никаких органов, которые смогли бы проконтролировать целевое использование средств.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире «ГС» заявил, что армия не будет процветать, пока в украинской экономике — кризис. Он считает, что выделенные в 2018 году финансы на Вооруженные силы Украины — бюджет содержания, а не развития.