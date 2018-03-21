наверх
21.03.201814:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Весенний призыв. Стала известна численность призывников

    (обновлено: )9702
    Общая численность призывников составит 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию направят 4000, в Вооруженные силы - почти 9000 человек.
    Отправка призывников в воинскую часть под Киевом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В апреле-мае на службу должны будут призваны 15 190 человек, говорится в соответствующем решении правительства, передают Українські Новини.

    Облава на призывников во Львове
    press.coop-ua.org
    Операция "Облава": призывников ловят по всей стране и где угодно

    Общая численность призывников составит 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию направят 4000, в Вооруженные силы — почти 9000 человек.

    В Киеве планируется призвать 563 юноши.

    Сообщается, что максимальное количество призывников (1520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) — в Закарпатской.

    Также сообщается, что расходы на проведение призыва составят 54 944 294 гривны.

    При этом указано, что объем расходов на 1 призывника составит 3617 гривен 13 копеек, из которых 3524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.

    Как сообщалось ранее, сорок тысяч призывников находятся в розыске в Тернопольской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Заседание Совета Федерации РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России