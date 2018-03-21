Весенний призыв. Стала известна численность призывников

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В апреле-мае на службу должны будут призваны 15 190 человек, говорится в соответствующем решении правительства, передают Українські Новини.

Общая численность призывников составит 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию направят 4000, в Вооруженные силы — почти 9000 человек.

В Киеве планируется призвать 563 юноши.

Сообщается, что максимальное количество призывников (1520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) — в Закарпатской.

Также сообщается, что расходы на проведение призыва составят 54 944 294 гривны.

При этом указано, что объем расходов на 1 призывника составит 3617 гривен 13 копеек, из которых 3524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.

Как сообщалось ранее, сорок тысяч призывников находятся в розыске в Тернопольской области.