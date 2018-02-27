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    Общество

    Львовский суд оштрафовал военкома, опубликовавшего списки призывников в сети

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    Согласно решению суда, военный комиссар Львовского областного военкомата не придерживался порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним.
    Военный комиссар Львовской области Александр Тищенко
    Facebook Александр Тищенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Львовский суд оштрафовал на 5 тысяч гривен военного комиссара Львовской области Александра Тищенко за публикацию в Facebook персональных данных призывников, сообщает Zaxid.net.

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    В постановлении суда отмечается, что публикация имен уклонистов привела к нарушению их прав. Соответствующий иск к Тищенко подало региональное представительство уполномоченного по правам человека во Львовской области.

    "Военный комиссар Львовского областного военкомата не придерживался порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним", — говорится в решении суда.

    В то же время сам военком на заседание дважды не явился, из-за чего судья решил рассматривать дело без него.

    Ранее сообщалось, что во время осенней призывной кампании военными комиссариатами Украины было призвано и направлено в войска — 12 460 человек.

     

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