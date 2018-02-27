Львовский суд оштрафовал военкома, опубликовавшего списки призывников в сети

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Львовский суд оштрафовал на 5 тысяч гривен военного комиссара Львовской области Александра Тищенко за публикацию в Facebook персональных данных призывников, сообщает Zaxid.net.

В постановлении суда отмечается, что публикация имен уклонистов привела к нарушению их прав. Соответствующий иск к Тищенко подало региональное представительство уполномоченного по правам человека во Львовской области.

"Военный комиссар Львовского областного военкомата не придерживался порядка защиты персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним", — говорится в решении суда.

В то же время сам военком на заседание дважды не явился, из-за чего судья решил рассматривать дело без него.

Ранее сообщалось, что во время осенней призывной кампании военными комиссариатами Украины было призвано и направлено в войска — 12 460 человек.