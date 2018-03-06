В Тернопольской области 40 000 призывников находятся в розыске

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Сорок тысяч призывников находятся в розыске в Тернопольской области, сообщает местное издание 0352.ua.

"На Тернопольщине во время весеннего призыва планируют вызвать 19 тысяч 853 человека. В черте города призыву подлежат 460 человек. В то же время по области 40 тысяч призывников находятся в розыске", — говорится в сообщении со ссылкой на данные областного военкомата, где добавили, что призыву подлежат граждане от 20 до 27 лет.

В военкомате уточнили, что их не будут направлять на службу в зону АТО.

"Очереди у нас не стоят. Мы проводим тяжелую работу, чтобы привлечь соответствующий ресурс для срочной службы. А это хорошая возможность научиться хорошо защищать страну, не находясь в зоне АТО. Следует помнить, восточного соседа мы с карты не переместим", — заявил городской комиссар Николай Бойко.

В областном военкомате сообщили, что призывники должны прибыть в военкомат через 10 дней со дня получения повестки. Причиной неявки может быть стихийное бедствие, болезнь или смерть близких. За уклонение от призыва предусматривается административная ответственность.

"Списки этих призывников мы подаем в полицию. Рейдов в ночное время не проводим", — заявил и.о. военного комиссара областного военкомата Александр Скумбрий.

Ранее сообщалось, что в ходе осенней мобилизации 70% призывников не явились в военные комиссариаты.