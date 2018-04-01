Россия резко сократила число призывников на весну 2018 года

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Весенний призыв на военную службу начинается в России 1 апреля, в Минобороны России в связи с этим рассказали об особенностях отправки призывников на места несения службы.

Врио начальника ГОМУ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский выступил с разъяснениями по вопросам призыва "Весна-2018". Одной из особенностей нынешней весенней кампании он назвал существенное сокращение числа призываемых.

"Если весной 2017 года в войска были направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10% меньше. Снижение нормы обусловлено в первую очередь увеличением в составе Вооруженных сил доли военнослужащих по контракту", — цитирует его слова РИА Новости.

Будинский отметил, что в соответствии с российским законодательством весенний призыв будет проводиться не во всех регионах и не во всех муниципальных образованиях: "Это касается республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также ряда муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, где призыв проводится только один раз в год".

Ранее президент России Владимир Путин ранее своим указом предписал призвать с 1 апреля по 15 июля на военную службу 128 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. В соответствии с тем же указом с военной службы будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины из числа 142 тысяч "срочников", призванных исполнить воинский долг год назад. При этом Вооруженные силы России не потеряют в количественном составе.

С 1 января 2018 года штатная численность военнослужащих России составляет 1 миллион 13 тысяч 628 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине в апреле-мае 2018 года на службу в украинскую армию должны будут призваны 15 190 человек.