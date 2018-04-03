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    Весенний призыв-2018: кому идти в военкомат и что грозит уклонистам

    (обновлено: )25307
    В Украине 2 апреля стартовала весенняя призывная кампания, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Призыв на срочную службу в ВСУ будет проходить с 2 апреля и до конца мая.
    Весенний призыв
    РИА Новости Украина

    В ходе весенней призывной кампании украинские военкоматы должны набрать 15 190 человек для прохождения воинской службы. Из них в армию направят 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 1000 человек, Госпогранслужбу — 1200 человек, в Нацгвардию — 4000 человек.

    Также Генштаб ВСУ планирует провести призыв 500 человек офицерского состава.

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    Напомним, что в 2015 году на срочную службу были призваны 31 тысяч человек, в 2016 — 30,5 тысяч, в 2017 — 26600.

    Напомним, что за уклонение от призыва на срочную воинскую службу виновным грозит ограничение свободы до трех лет. Однако во многих регионах Украины количество уклонистов исчисляется тысячами человек. Рекордное число уклонистов зарегистрировано в Тернопольской области — 40 тысяч человек.

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