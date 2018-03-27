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    В КГГА сообщили о крайне низкой явке призывников в военкоматы

    (обновлено: )12631
    По информации заместителя главы КГГА Дмитрия Давтяна, в ходе весеннего призыва в Киеве по результатам 2-3 уведомлений в военкоматы являются только 3% граждан.
    Призывная кампания. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Весной в Киеве на срочную службу планируется призвать 563 человека. Мэрия столицы собирается приложить все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу, потому что явка призывников в настоящее время крайне низкая, сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

    Весенний призыв. Архивное фото
    УНИАН
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    "Должны вместе с районными комиссарами и главами райгосадминистраций приложить все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Возлагаем надежды на информирование через жилищно-эксплуатационные организации, однако пока они не показали высокой эффективности. Так, по результатам 2-3 уведомлений в призывные участки являются только около 3% граждан призывного возраста", — заявил Давтян.

    Ранее сообщалось, что в апреле-мае на службу должны будут призваны 15 190 человек, говорится в соответствующем решении правительства.

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