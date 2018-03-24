Ждать новых облав? Весенний призыв уже на старте

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Планы по призыву

Призывные комиссии всех уровней по Украине начнут работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. План по весеннему призыву — 15 190 человек. Из них в ВСУ будут направлены 8 тыс 990 человек, в Госслужбу транспорта – 1 тыс, в Нацгвардию – 4 тыс, в Госпогранслужбу – 1 тыс 200 человек.

Как сообщало РИА Новости Украина, максимальное количество призывников (1520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) — в Закарпатской. В Киеве планируется призвать 563 юноши.

"В общей сложности, объем расходов необходимых для проведения призыва составляет 61,6 млн гривен", – сообщил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко.

Объем расходов на 1 призывника составит 3617 гривен 13 копеек, из которых 3524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.

Также Артеменко напомнил, что призыву на срочную службу (отправке в войска) подлежат годные по состоянию здоровья к военной службе граждане мужского пола, которым к дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста.

"Одновременно, в апреле-мае 2019 года будут уволены военнослужащие срочной службы, выслужившие установленные сроки военной службы – 5,6 тыс. человек. Увольнение начнется соответствующим приказом Министра обороны", – уточнил Артеменко.

Наряду с этим, Генштаб ВСУ планирует провести призыв в объемах до 500 человек офицерского состава. Речь идет о военнообязанных, которые не подлежат призыву на срочную службу, но имеют офицерское звание запаса, например, закончившие военную кафедру. Из этой категории отберут тех, чья военно-учетная специальность наиболее востребована "тыловики", психологи, связисты и другие. Призванный офицер запаса может быть старше 27 лет.

Напомним, что за уклонение от призыва на срочную службу, грозит уголовная ответственность — ограничение свободы сроком до трех лет.

Облавы и уклонисты

Планы по численности "срочников" по весеннему призыву выше, чем было осенью минувшего года, когда призывная компания вылилась в самую настоящую катастрофу. За время осеннего призыва должны были призвать более 10 тыс молодых людей, но за неделю до окончания кампании норму подняли до 12,4 тыс.

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Как отмечали в военкоматах, в минувшей призывной кампании было как никогда много уклонистов. РИА Новости Украина детально расписывало все проблемы осеннего призыва, когда ради выполнения плана забирали в военкоматы из ночных клубов, баров, таким образом пытаясь принудить парней пройти медкомиссию, без которой юношу не имеют права призвать в ВСУ.

Так, в Киеве для выполнения призыва решили обратиться за помощью к правоохранителям, и вечеринка в ночном клубе Jugendhub закончилась "массовым пакованием" молодых людей с танцпола в пункт сбора призывников для подготовки к отправке на срочную службу. Всего из клуба забрали 32 человека, однако в результате только 12 из доставленных в военкомат были признаны уклонистами и отправлены на медкомиссию.

Аналогичная ситуация произошла и во Львове, где в центре города военные в бронежилетах и масках перекрыли проезд Кривая Липа, проверяя документы у мужчин призывного возраста.

Списки уклонистов также размещали в социальных сетях. Во Львовской области военный комиссариат решил не церемониться и обнародовал в Facebook список 15 тысяч человек, которые уклоняются от призыва на воинскую службу. После волны возмущения и требований привлечь к ответственности должностных лиц военкомата за нарушение законодательства о защите персональных данных скандальные списки убрали.

В данном свете не исключено, что в весеннюю призывную кампанию молодых людей по всей Украине ожидают уже опробованные облавы — от ночных клубов до других злачных мест. Также в сети могут всплыть новые списки уклонистов.

В зону АТО "срочники" не попадут

По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, никаких особенностей, которые бы отличали весеннюю призывную кампанию от осенней, нет. Также он отметил, что "срочники" не будут отправляться в зону АТО.

"Никаких изменений нет. Они будут призываться как бы на все вакантные должности, которые есть и в Вооружённых силах, и в пограничных службах, и в Нацгвардии, и при этом они будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации за исключением Нацгвардии. Она у нас применяется везде, я имею в виду в вооруженных силах, то есть в зону АТО солдаты срочной службы не попадут", — сказал Жданов в эфире Голоса Столицы.

Жданов напомнил, что у "срочников" есть право позднее остаться на контракте, но на сегодняшний день наблюдается тенденция к снижению количества желающих продолжить службу в ВСУ по контракту.

"Это связано с тем, что, в принципе, там повседневная рутина, которая затягивает Вооруженные силы с каждым годом, отсутствие реформирования, отсутствие изменений условий службы. Оказаться на таком полигоне "Широкий Лан", согласитесь, не каждый желает", — объяснил эксперт.

Жданов добавил, что новый призыв свидетельствует об отсутствии реформирования армии.

"Если бы реформа (ВСУ — ред.), действительно, хотя бы началась, то, я думаю, что за четыре года можно было бы в полном объеме отказаться от срочников. Раз срочников призывают, значит, реформы никакой нет", — подытожил Жданов.

Напомним, еще в 2018 году в Украине состоится осенний призыв — в октябре — ноябре.

По данным материалов открытых источников интернет