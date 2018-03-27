Дальше пешком. Украину охватили маршруточные бунты

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

На грани транспортного коллапса

По Украине распространяются маршруточные бунты, приобретая все более взрывоопасный характер. С начала года акции протеста уже охватили Николаев, Тернополь, Черкассы. Если в ближайшее время вопрос маршруток не будет урегулирован, украинские города рискуют получить новый транспортный коллапс.

Местные власти оказались в патовой ситуации. Ведь многие украинцы возмущены требованиями водителей повысить плату за проезд, учитывая полуразваленное состояние маршруток.

Многочисленные рабочие совещания и транспортные комиссии, которые состоялись за последние полгода, конкретных результатов по решению проблем не дали – в городской власти никто не хочет брать на себя ответственность по решению этого вопроса.

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Ситуация усугубляется тем, что в органах власти отсутствуют профильные специалисты, которые могли бы решить сложившуюся проблему: отсутствует курирующий маршрутки заместитель мэра, нет начальника транспортного управления, да и в общем специалистов горсовета, которые могли бы или хотели как-то повлиять на этот вопрос, пишет николаевское издание Cвідок info.

Бунт в Николаеве

В понедельник, 26 марта, в Николаеве многие жители Корабельного района так и не смогли добраться до своих мест учебы и работы. Причиной стала забастовка перевозчиков, сообщает "Корабелов.Инфо".

Забастовкой владельцы маршрутов и водители требовали повысить плату за проезд.

"Мне с трудом удалось сесть в 53-ю, и мы, забитые под завязку, ехали в центр города транзитом, без остановок. Спросил у водителя, что происходит, а он мне: А Вы видели цену на топливо? Кто успел заправиться, тот и поехал", – жаловались местные жители.

В пресс-службе Николаевского горсовета лишь сказали, что знают о проблеме и пытаются ее решить.

novosti-n.org Забастовка "маршрутчиков" в Николаеве

Требования маршрутчиков

Николаевские перевозчики требуют повышения тарифа за проезд, ссылаясь на рост цен на топливо и запчасти. Недовольны условиями работы, многие увольняются и уезжают за границу.

По подсчетам перевозчиков, в Николаеве осталось чуть более 700 автобусов малой пассажирской вместительности, а год назад их было 1320, а в 2006 году – 3200.

"Каждый день уходит как минимум одна машина. Сейчас с учетом статистики к весне останется порядка 300 автобусов и пассажиров перевозить будет нечем", – отмечал один из представителей перевозчиков.

Перевозчики говорят, что себестоимость тарифа составляет 9 гривен по расчетам 2017 года. А если брать цены на топливо за 2018 год, то стоимость проезда якобы составляет 12 гривен.

"Если сейчас пересчитать, то это в районе 12 гривен. Мы понимаем, что люди у нас не смогут платить столько. Повышение на одну гривну не спасет ситуацию. Мы уже подошли к точке невозврата, дальше будут необратимые процессы. Минимум, тариф в шесть гривен", – цитирует перевозчиков интернет-издание Николаева "Преступности.НЕТ".

Черкассы

27 февраля 2018 года в Черкассах остановились маршрутки, писало местное издание vikka.ua.

В полдень все как один просто не вышли на рейсы. В более чем десятиградусный мороз люди ждали транспорта по 40 минут. С некоторых микрорайонов вообще уехать было невозможно.

На спасение пришли водители троллейбусов.

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По словам перевозчиков, у них якобы закончилось топливо, а заправлять не за что. Поэтому автобусы, мол, и сошли с маршрутов.

В исполкоме объясняли: перевозчики давно ставят вопрос о повышении тарифов, и такой демарш называли шантажом.

Тернополь

В начале января 2018 года в Тернополе водители маршруток устроили забастовку. В результате многим жителям приходилось скидываться на такси, чтобы как-то добраться на работу.

В мэрии Тернополя забастовку сочли шантажом и пригрозили штрафными санкциями.

Тогда водители маршруток требовали повышения стоимости проезда для всех пассажиров до 6 грн.

20minut.ua Протесты водителей маршруток в Тернополе, январь 2018

Мнение

Экономический эксперт Александр Охрименко отмечает, что цены на бензин в Украине сегодня растут синхронно с девальвацией гривны.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Большая часть бензина в Украине – это импортный бензин. И в ближайшее время в этой отрасли что-то вряд ли изменится, прогнозирует он.

"Жаль только, что при ревальвации гривны снижение цен не идет так быстро, как при девальвации. Большая часть бензина в Украине, это импортный бензин. И в ближайшее время в этой отрасли что-то вряд ли изменится. В России, где основу экономики составляет добыча нефти и газа, где производится громадное количество бензина, рост цен на бензин при падающих ценах на нефть кажется аномалией. Но факт, а не аномалия", — пишет Охрименко у себя в Facebook.

При этом эксперты отмечают, что при нынешних заоблачных ценах на топливо количество машин на дорогах страны не уменьшается — люди все равно ездят на авто.

По материалам из открытых источников интернет