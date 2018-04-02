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    Общество

    В Украине начался призыв на воинскую службу

    (обновлено: )16601
    За два месяца военкоматы должны набрать 15 190 человек для прохождения воинской службы. Из них в армию направят 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, Госпогранслужбу - 1200 человек, в Нацгвардию - 4000 человек.
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник стартует весенняя призывная кампания, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

    Весенний призыв. Архивное фото
    УНИАН
    Ждать новых облав? Весенний призыв уже на старте

    Призыв на срочную службу в ВСУ будет проходить с 2 апреля и до конца мая, заявил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

    По решению Кабинета министров Украины, за два месяца военкоматы должны набрать 15 190 человек для прохождения воинской службы. Из них в армию направят 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 1000 человек, Госпогранслужбу — 1200 человек, в Нацгвардию — 4000 человек. 

    "Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 миллионов гривен расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", — сказал Артеменко

    Ранее президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году. В указе определены сроки проведения двух призывов на срочную военную службу: апрель – май и октябрь – ноябрь.

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