В Украине начался призыв на воинскую службу

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник стартует весенняя призывная кампания, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Призыв на срочную службу в ВСУ будет проходить с 2 апреля и до конца мая, заявил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

По решению Кабинета министров Украины, за два месяца военкоматы должны набрать 15 190 человек для прохождения воинской службы. Из них в армию направят 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 1000 человек, Госпогранслужбу — 1200 человек, в Нацгвардию — 4000 человек.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 миллионов гривен расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", — сказал Артеменко

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году. В указе определены сроки проведения двух призывов на срочную военную службу: апрель – май и октябрь – ноябрь.