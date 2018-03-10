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    ВАЗ 2109

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Авария после погони в Днепропетровске
    Погоня за пьяным водителем в Днепропетровске, приведшая к ДТП 
    06:50 20.10.2015
    1313
    Инспекторы патрульной службы, заметили автомобиль ВАЗ-2099, который ехал по встречной полосе. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться.
    Авария после погони в Днепропетровске
    Погоня за пьяным водителем в Днепропетровске закончилась крупным ДТП 
    03:17 20.10.2015
    765
    Инспекторы патрульной службы, заметили автомобиль ВАЗ-2099, который ехал по встречной полосе. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться.
    Тройное ДТП с участием ополченцев ДНР в Донецке
    Крупное ДТП в Донецке с участием ополченцев ДНР 
    06:16 23.09.2015
    2293
    Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль Chrysler, в котором ехали ополченцы, двигался на высокой скорости по бульвару Шевченко и в итоге врезался в ВАЗ-210.
    На месте ДТП в Запорожской области
    В Запорожской области столкнулись "ВАЗ", Honda и Opel: двое погибших
    11:19 31.08.2015
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    Вследствие аварии один пассажир автомобиля "ВАЗ" и водитель автомобиля Opel погибли, а водитель и два пассажира автомобиля "ВАЗ", а также пассажир автомобиля Opel получили телесные повреждения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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