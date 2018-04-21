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    Культура

    Прах Нестора Махно планируют вернуть в Украину

    (обновлено: )74
    Глава Запорожской ОГА Константин Брыль отметил, что возвращение останков легендарного анархиста в Гуляйполе "нужно сделать историческим событием".
    Нестор Махно со своим штабом
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Прах руководителя Революционной повстанческой армии Украины в период гражданской войны Нестора Махно могут перевезти на родину, заявил глава Запорожской ОГА Константин Брыль.

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    По словам чиновника, возвращение останков анархиста в Гуляйполе "нужно сделать историческим событием", передает сайт 061.

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    Брыль отметил, что на кладбище Пер ла Шез в Париже заканчивается срок аренды места для урны с прахом Махно. Поэтому сейчас обсуждается возможность перезахоронения в Гуляйполе, где родился легендарный украинец.

    Нестор Махно (1888 — 1934) возглавлял крестьянские восстания на юге Украины в 1918-1921 годах. Являлся сторонником анархистский воззрений, ситуативно поддерживая в гражданской войне разные противоборствующие стороны.

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    Место, где хранится урна с прахом Нестора Махно

    В 1921 году после боев на побережье Азовского моря отряды Махно вытеснили к Николаеву и фактически уничтожили большевики. Махно эмигрировал, жил в Бухаресте, Варшаве, затем переехал в Париж, где стал рабочим.

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