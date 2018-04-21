Прах Нестора Махно планируют вернуть в Украину

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Прах руководителя Революционной повстанческой армии Украины в период гражданской войны Нестора Махно могут перевезти на родину, заявил глава Запорожской ОГА Константин Брыль.

По словам чиновника, возвращение останков анархиста в Гуляйполе "нужно сделать историческим событием", передает сайт 061.

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Брыль отметил, что на кладбище Пер ла Шез в Париже заканчивается срок аренды места для урны с прахом Махно. Поэтому сейчас обсуждается возможность перезахоронения в Гуляйполе, где родился легендарный украинец.

Нестор Махно (1888 — 1934) возглавлял крестьянские восстания на юге Украины в 1918-1921 годах. Являлся сторонником анархистский воззрений, ситуативно поддерживая в гражданской войне разные противоборствующие стороны.

061.ua Место, где хранится урна с прахом Нестора Махно

В 1921 году после боев на побережье Азовского моря отряды Махно вытеснили к Николаеву и фактически уничтожили большевики. Махно эмигрировал, жил в Бухаресте, Варшаве, затем переехал в Париж, где стал рабочим.