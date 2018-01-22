Порошенко посоветовал читать Петлюру и Махно

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко посоветовал читать труды лидеров украинских националистов Симона Петлюры и анархиста Нестора Махно, чтобы сделать правильные выводы из уроков истории.

Выступая в Киеве по случаю Дня Соборности Украины, он рассказал, что ему на день рождения подарили брошюру Симона Петлюры под названием "Московская вошь".

"Она, хочу подчеркнуть, совсем не ксенофобская, потому что есть в ней и самокритичный раздел "Свои гниды". Думаю, поучительно было бы полистать еще и Махно… Разрушительный феномен Атаманщины следует анализировать, тем более что желающие ее реанимировать есть и сейчас", — сказал Порошенко, выступая в Киеве по случаю Дня Соборности Украины.

По словам главы государства, он не намерен диктовать историкам видение тех давних событий и не хочет давать персональных оценок политическим деятелям прошлых времен.

"В чрезвычайно сложных обстоятельствах они принимали эпохальные решения и допускали тяжелые ошибки. За все это они и славу разделяют одну на всех, и ответственность несут общую. А наша с вами обязанность — сделать правильные выводы из уроков истории", — добавил Порошенко.

В период Гражданской войны 1917-1922 годов Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее директорией. Потерпев поражение от Красной армии, он бежал на Запад. Позже Петлюра был убит в Париже.

В Украине отмечают День соборности и свободы ежегодно 22 января, в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.