От Екатеринослава до... история переименований в Днепре

056.ua

РИА Новости Украина

Чуть менее двух лет назад Днепропетровск переименовали в Днепр. Казалось бы, после решения депутатов Верховной Рады дискуссии о названии и самоидентификации города должны утихнуть. Однако сейчас, в связи с проектом решения горсовета о "Стратегии продвижения Днепра" и попытке увязать дату основания города с 1524 годом, становится не лишним вспомнить о том, как Днепр назывался в ранние этапы своего развития, пишет издание 056.ua.

Екатеринослав Кильченьский (1776 — 1784 гг.)

В этом году Днепр отметит 242 годовщину со дня основания. Бытует расхожее мнение, что эта дата достаточно условна. Мол, в 1976 году близкие к тогдашнему генсеку КПСС Леониду Брежневу, уроженцу поселка (ныне — города) Каменское Екатеринославской губернии, решили увязать юбилей города с 70-летним юбилеем стареющего вождя. Это не так. Грамота на основание первого Екатеринослава была подписана именно весной 1776 года. Город, который заложили на левом берегу Днепра, достаточно быстро развивался — за несколько лет его население перевалило за 3 тысячи человек. Однако из-за неудачного географического расположения — заболоченной местности и, как следствие — массовых болезней, жители вынуждены были покинуть насиженные места. Жители первого Екатеринослава фактически основали соседний Новомосковск.

056.ua Екатеринослав Кильченьский

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Екатеринослав (1787 — 1797 гг.)

В 1787 году была издана новая грамота. Теперь Екатеринослав заложили на правом берегу Днепра. Основывали город лично Екатерина ІІ и император Священной Римской империи Иосиф. Они заложили фундамент Преображенского собора. За оградой до настоящего времени сохранилась так называемая "верстовая миля", которые устанавливали в память о путешествиях Екатерины ІІ. Планировалось, что город станет третьей столицей империи, однако после смерти Екатерины этим планам не суждено было реализоваться.

056.ua Екатеринослав

Новороссийск (1797 — 1803 гг.)

Преемник Екатерины ІІ император Павел І не испытывал теплых чувств к своей матери. Как следствие из государственной казны на развитие нового города перестают выделять значительные средства.

056.ua Павел I

Более того, во второй год своего правления император Павел, пытаясь приуменьшить значение личности свой матери в истории, переименовывает Екатеринослав в Новороссийск. Однако это свое название город носил всего несколько лет. В 1801 году император Павел был убит.

Екатеринослав (1803 — 1926 гг.)

Инициатором возвращения городу прежнего названия был преемник Павла император Александр I. В отличии от своего отца, император Александр с любовью и уважением относился к бабушке. Именно в период начала ХІХ — начала ХХ веков Екатеринослав развивается как крупный промышленный центр.

Стоит отметить, что столетний юбилей города широко праздновали в 1887 году. А, как уже отмечалось, 200-летие решили перенести на 1976 как дань памяти первому Екатеринославу.

056.ua Екатеринослав

056.ua Екатеринослав

Днепропетровск (1926 — 2016 гг.)

Спустя несколько лет после прихода к власти большевиков, город по-прежнему назывался в честь российской императрицы. Однако коммунисты развернули широкую компанию, направленную против всего, что было связано с царским прошлым. Дошли руки и до Екатеринослава. В 1926 году город назвали в честь реки Днепр и Григория Петровского, бывшего екатеринославского рабочего, экс-депутата Госдумы Российской империи и руководителя исполнительного комитета УССР. Также Петровский известен как один из организаторов Голодомора в Украине. Однако в 1939 он сам впал в немилость, Петровского сняли со всех государственных постов. Однако, за неимением лучшего, городу решили оставить прежнее название.

056.ua Днепропетровск

Днепр (2016 — по н.д.)

После 2014 года, в связи с принятием закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине, в городе развернули широкую дискуссию о переименовании Днепропетровска. Предлагались и довольно экзотические названия — Махноград и Днепропетрос. Однако общегородская дискуссия ни к чему не привела, и город переименовали решением Верховной Рады в мае 2016 года в Днепр. Так город называется сейчас.