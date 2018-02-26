ТОП тем Украины: итог декоммунизации по-львовски, одесские деньги на ветер

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Декоммунизация не принесла украинцам главного – не улучшила уровень жизни, уверены во Львове, в Тернополе выясняют, когда сумма штрафа за нарушение ПДД удваивается, а в Харькове разбираются в проблеме донорства.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Львов: "Кривой Рог декоммунизации"

Владимиргордится тем, что за почти три года было переименовано около тысячи населенных пунктов, а 52 тысячи улиц изменили название. И в чем именно заключается успех, – не до конца понятно. Банально – лучше ли теперь живется жителям Каменского (бывший Днепродзержинск), Горишних Плавней (экс-Комсомольск) или Вараша (экс-Кузнецовск)? Ответ очевиден.

…В этом, собственно, кроется главная проблема политики декоммунизации по-украински. Похоже, что адепты дела понимают ее очень категорично, где-то наравне с нумерологией – мистических связей чисел с физическими объектами, процессами и жизнью людей и их сознанием. Возможно, так было бы в идеальном мире или хотя бы в другой точке планеты. Но для современной Украины такие универсалии непригодны. Изменить мировоззрение человека, переименовав улицу или сквер в его городе, просто невозможно.

Тернополь: "Когда и в каких случаях сумма штрафа за нарушение правил движения удваивается"

Штраф должен быть выплачен не позднее 15 дней со дня вручения постановления. Есть случаи, когда штраф на месте оплатить не удастся, поскольку решение о нарушителе будет принимать суд

…"Если штраф не оплачен, то, согласно ст. 308 КУоАП, постановление направляется для принудительного исполнения в государственную исполнительную службу, – пояснила инспектор 1 роты батальона управления патрульной полиции Тернополя Мария Бережная. – По месту жительства или работы лица, или по месту нахождения его имущества. Соответственно, с нарушителя взымается штраф в двойном размере".

Днепр: "ТОП-3 мифа из истории днепровского метрополитена"

По негласной советской традиции город с миллионным населением должен был иметь собственный метрополитен. Однако в руководстве СССР даже такую мелочь, как население города, не желали придавать огласке. Лишь благодаря настойчивым просьбам горожан и близкой дружбе с Брежневым первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого (также выходца из Днепропетровской области), который лоббировал строительство метро, вопрос удалось сдвинуть с мертвой точки.

…Продвигал идею о необходимости запуска подземки тогдашний руководитель Днепропетровского облсовета Павел Лазаренко. Именно ему удалось "выбить" почти 2 триллиона карбованцев на достройку нескольких станций….В конце декабря 1995 года шесть станций метрополитена – Коммунаровскую (ныне – Покровская), Проспект Свободы, Заводскую, Металлургов, Метростроителей и Вокзальную удалось открыть и запустить подвижной состав. Леонид Кучма особо не помогал, но и не мешал запуску метрополитена….На самом деле вопрос о достройке подземки не стоит. В случае успешной реализации проекта, как уже отмечалось, построят лишь три станции, которые ведут из одного спального района города в центр и обратно.

Одесса: "На что потратят бюджет развития Одессы"

Крупнейшим получателем средств бюджета развития в этом году станет городское управление капитального строительства: ему предстоит освоить 525 миллионов гривен бюджетных средств. Это почти вдвое меньше, чем в 2017 году, когда "капитальщикам" досталось порядка миллиарда.

Судя по структуре расходов, в следующем году городские власти решили сосредоточиться на ремонте учреждений сферы образования – школ, гимназий, детсадов. Всего на эти нужды потратят 150 миллионов гривен…Почти 80 миллионов гривен направляют на ремонт городских административных зданий. Правда, существующий на сегодняшний день адресный список охватывает лишь примерно ¾ этих средств: 19 миллионов будут расписывать "в процессе".

Харьков: "Донорство в Украине: снизить риски"

Донорской крови нашей медицине катастрофически не хватает. На одного жителя приходится 8,5 мл сданной крови, тогда как по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения предусмотрено 12-15 мл. Лишь в этом случае компонентами и препаратами плазмы крови будут обеспечены все граждане Украины.

… Создание более действенной системы управления запасами крови и организации донорства актуально не только в свете евроинтеграции. По мнению технического эксперта по безопасности крови Американского международного альянса здравоохранения, эксперта координационной рабочей группы по вопросам развития службы крови МЗУ Александра Сергиенко, система донорства в нашем государстве страдает не столько от нехватки доноров, сколько от общей неорганизованности процесса.